颱風小犬｜天文台錄34.6度　破10月最熱單日紀錄　133年來首見

颱風小犬｜天文台預料，熱帶氣旋小犬會在明日（5日）橫過台灣南部一帶，受其外圍下沉氣流影響，華南沿岸天氣仍然酷熱。天文台料，本港今日（4日）市區氣溫介乎攝影28度至35度。截至下午3時30分，位於尖沙咀的天文台總部錄得最高氣溫為34.6度，為有紀錄以來10月最熱的單日，同時打破1890年10月34.3度的紀錄，氣溫之高為133年來首見。



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天文台指，小犬的外圍下沉氣流正為華南帶來大致晴朗及極端酷熱的天氣。在正午12時，小犬集結在高雄以東約310公里，預料向西或西北偏西移動，時速約12公里，移向台灣南部一帶。

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本港地區下午及今晚天氣預測下午部分時間有陽光，天氣極端酷熱及乾燥，但局部地區有驟雨。截至下午3時30分，天文台總部錄得34.6度，為有紀錄以來最熱的10月天，同時打破1890年10月單日最熱的34.3度紀錄。

天文台料明日日間酷熱，最高氣溫達34度。（天文台網頁截圖）

周末氣溫降至最低24度

按天文台九天天氣預報顯示，明天料日間酷熱及乾燥，氣溫介乎28至34度。其後兩三日氣溫驟降，至星期六（7日），最低氣溫跌至24度。

今日市區最高氣溫為34.6度，刷新紀錄。（資料圖片）

天文台今日（4日）中午表示按照現時預測路徑，小犬會在今晚至明日凌晨進入本港800公里範圍內，屆時會發出一號戒備信號，比之前預測發出一號風球的時間稍為推遲。據天文台最新預測，小犬預計於下周一（9日）逼近香港，屆時風勢將減弱，並以熱帶低氣壓姿態在本港南面海域掠過。