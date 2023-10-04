颱風小犬｜暴風圈料壟罩大半個台灣　週末將迫近珠江口

台灣4日受到中度颱風小犬影響，7級風暴風半徑即將接觸台灣東部花蓮、台東陸地，恆春半島最大陣風可來到16-17級，暴風圈將逐漸壟罩大半個台灣。



根據最新資料顯示，今年第14號颱風小犬中心目前在台灣鵝鑾鼻東方海面向西移動，暴風圈已進入台灣東半部近海，對宜蘭、花蓮、台東、南投、新竹以南及恆春半島將構成威脅。

台灣氣象署表示，除台灣北部及東北部降雨持續外，花東及恆春半島的風雨從清晨開始將逐漸增大。陸上颱風警報範圍則包含宜蘭、花蓮、台東、南投、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島；海上颱風警報範圍為台灣東半部海面、台灣海峽、巴士海峽及東沙島海面。

台灣氣象署10月4日上午8點公布暴風圈侵襲機率圖。（中央氣象署網頁cwa.gov.tw）

台灣氣象署簡任技正伍婉華指出，中颱小犬7級風暴風半徑即將接觸花東陸地，強陣風愈明顯，今天中午到傍晚，預估東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島平均風13-14級，最大陣風16-17級。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇則表示，過去幾個小時颱風的移動速度較為放慢，影響時程比昨天預期稍微延後，預估暴風圈的邊緣今天上午才會開始接觸花東沿岸陸地。吳聖宇評估，未來颱風中心將大致朝向恆春半島一帶移動，明（5）日清晨到上午之間有機會通過恆春半島，然後繼續往西進入台灣海峽南部，暴風圈範圍明天白天將持續籠罩大半個台灣，要到明晚才會陸續脫離，但是暴風圈要完全離開台灣本島陸地可能要等到後天（6）日清晨，本島陸上颱風警報可望解除，海上颱風警報要等到後天晚間才有機會解除。

隨着颱風小犬逐漸逼近香港，天文台預計今（4）晚將發出一號戒備信號。（天文台網頁圖片）

天文台預計，颱風小犬離開南台灣，隨後會移向廣東東部沿岸，並在本周後期沿廣東沿岸及其鄰近海域向偏西方向移動，可能較為靠近珠江口一帶，並受東北季候風影響逐漸減弱。

天文台預計預測，颱風「小犬」今日下午進入本港800公里範圍，並於今日晚間發出一號戒備信號。