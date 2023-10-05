颱風小犬｜料即將登陸恆春半島　台灣13縣市發豪雨特報　已75人傷

颱風小犬逼近台灣，在今日（5日）上午7時，小犬中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約 10 公里之海面，以每小時10公里速度向西移動，近中心最大風速每小時173公里。小犬過去3小時中心近似滯留打轉，但預估今早會從恆春登陸。台灣的中央氣象署已針對全台13縣市發布豪大雨特報。



中央氣象署今晨指出，以目前速度預估，小犬中心會在上午8、9時左右，在恆春半島登陸，並將在中午前後出海、朝台灣海峽南部前進，今日（5日）小犬颱風將帶來強風豪雨，目前已經針對13縣市發出預警。適逢天文大潮，花蓮以南及西南部沿海低窪地區或有海水倒灌。



當局昨日指出，颱風至今已造成650多宗災情和75人受傷，超過3.4萬戶停電，經搶修後仍然有近1萬戶停電。中央氣象署昨晚發布豪雨特報，稱受颱風及其外圍環流影響，昨晚（4日）起至今日，花蓮縣、台東縣、恆春半島地區及屏東縣山區，會有局部豪雨或大豪雨。



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央災害應變中心昨晚（4日）舉行颱風工作會報。經濟部報告指出，受颱風影響，截至昨晚9時，累計全台3.4萬戶曾經停電，仍有9892戶待修復。據衛生福利部統計資料顯示，迄今小犬造成全台75人受傷，以台中市26人最多。消防署表示，全台災情總計652件，當中340宗為塌樹。

交通部指出，空運國際線昨天已取消29班次、島內線取消92班次；海運共有12航線、97航次停航。另外，台鐵東部幹線和南迴線，總計全部停駛35趟次、部份停駛17趟次。

中央災害應變中心呼籲，入夜後風雨更加明顯，電力搶修人員務必注意自身安全，民眾如非必要也請勿外出。