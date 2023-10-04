颱風小犬｜福建多條客渡運航線停航　防颱風Ⅲ級應急響應維持

據福建省氣像台消息，今年第14號颱風「小犬」預計將於10月5日凌晨至上午登陸或擦過台灣島南部沿海。福建省防指維持防颱風Ⅲ級緊急應變，同時福建沿岸共有23條渡船航線29艘客渡船停航。



據指，受冷空氣和颱風外圍環流的共同影響，今起福建沿海海區和漁場有強風。受颱風影響，截至4日12時，福建沿岸共有23條渡船航線29艘客渡船停航，其中泉金、兩馬、黃馬等3條「小三通」客運航線已停航；平潭15條客運航線18艘客渡船已全線停航；莆田湄洲島渡輪、南日島渡輪4日下午停航。另外，廈門渡輪有限公司發布受颱風「小犬」影響廈鼓遊客航線停航的通知，指5日零時起，廈鼓遊客航線（郵輪中心廈鼓碼頭—三坵田碼頭/內厝澳碼頭、渡輪碼頭—三坵田碼頭（夜間））停航。 嵩鼓碼頭—內厝澳碼頭、第一碼頭—內厝澳碼頭、第一碼頭—嵩鼓碼頭同時於5日起停航。停航航線復航時間將依颱風另行通知。

目前，廈漳泉52個水工專案的99艘施工作業船已全面停工，並進入安全水域錨泊避風，相關海上作業人員正在有序撤離上岸中。福建海事局進一步加強緊急應變部署，對海上應急部隊進行動態調度，協調專業救助船「東海救113」、「東海救115」分別駐守廈門灣、草嶼，「海巡06」輪等全省46艘海巡船艇、107艘港作拖輪、4架專業救助直升機、28支海上搜救志願者隊伍做好待命準備，確保一旦發生海上險情能夠及時、有效、妥善處置。