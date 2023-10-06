颱風小犬｜天文台料周末港南75公里掠過　預測離岸高地吹8級烈風

一號風球生效，隨著颱風小犬繼續靠近廣東東部沿岸，天文台預告今日（6日）下午5時40分改發3號風球。最新移動路徑圖顯示，「颱風殺手」東北季候風的「殺傷力」不似預期，天文台預測小犬會在周六（7日）至下周日（8日）在本港以南近距離掠過，或近至天文台南面約75公里，屆時小犬尚是強烈熱帶風暴級別，預測周末期間至下周初廣東沿岸風勢頗大，有狂風驟雨。



天文台今早11時30分更新九天天氣預報，全面提升周六（7日）至下周一（9日）的天氣預測，料市內普遍吹強風（6至7級，3號風球風力），周六稍後離岸及高地間中達8級（即烈風，8號風球風力），一直至下周一初段。需要發出8號風球的可能性是否提高？天文台指小犬的環流較細小，要視乎小犬的強度及與香港的距離。



颱風小犬｜天文台今日8時的最新移動路徑圖顯示，預測小犬會在周六（7日）至下周日（8日）在本港以南近距離掠過，或近至天文台以南約70公里。（天文台圖片)

周日以強烈熱帶風暴級別在港南面近距離掠過

在下午1時，颱風小犬集結在香港之東南偏東約310公里，中心附近最高持續風速每小時140公里，預料向西移動，時速約12公里，橫過廣東沿岸海域。天文台指本港風力今日會逐漸增強，海面有湧浪，促市民遠離岸邊及停止所有水上活動。

最新移動路徑圖顯示，小犬其後將稍為向西北移動，更加靠近本港以東的汕尾市外海，減弱速度較昨預測為遲，預測周六至周日早上仍達颱風級別，並保持向西移動，逼近本港；至周日上午11時才降至強烈熱帶風暴，之後開始向西南移動，但會維持強烈熱帶風暴至下周一上午，到11時才降為熱帶風暴，之後一日內減為低壓區，料是受到東北季候風「陰乾」。

兩個因素決定會否掛8號風球

天文台預測小犬周日已進入天文台東南約100公里內，其後「拗彎」轉西南移動，在本港以南的擔杆群島南面海域掠過，距離天文台最近約75公里。 天文台指小犬的環流較細小，屆時是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號，即8號風球，要視乎小犬的強度及與香港的距離。

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周六稍後起離岸及高地風力間中達8級

發出的8號風球的機率如何？九天天氣預報顯示，天文台提升未來三日本港風力預測，料周六吹北風6至7級（強風，3號風球風力），稍後離岸及高地間中達8級（烈風，8號風球風力），大致多雲，間中有狂風驟雨，稍後雨勢較為頻密，海有大浪及湧浪。

到周日吹北至東北風6至7級，離岸及高地間中達8級，多雲有狂風驟雨，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。由於本港東面欠天然屏障，周日市內雖是吹強風，但會比周六風勢較明顯。天文台預測下周一仍吹東至東北風6至7級，初時離岸及高地間中達8級。

天文台今早11時30分更新九天天氣預報，預測周六稍後離岸及高地間中吹烈風（8級），一直至下周一初時。（天文台圖片）

從衞星雲圖可見，颱風小犬有較明顯的風眼，環流雖然較細小，但東部環流較西部明顯，故此在經過香港南後，本港風力仍相當顯著。

天文台指出，颱風小犬的環流較細小，屆時是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號，要視乎小犬的強度及與香港的距離。（天文台圖片）

天文台另表示，一股乾燥的東北季候風預料會在下周中後期影響華南，廣東沿岸天色好轉；同時預料一個低壓區會為南海中部帶來不穩定天氣。

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