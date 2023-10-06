颱風小犬｜3號風球將掛　今晚西九自由爵士音樂節戶外節目取消

颱風小犬逐步逼近，天文台表示會在今日（6日）下午5時40分改發3號風球。西九文化區宣布，今晚「西九主辦：自由爵士音樂節」所有戶外節目，包括竹翠公園及藝術公園大草坪戶外舞台的音樂表演將會取消，所有戶外市集及其他攤位亦不會營業，而自由爵士音樂節於室內舉行的節目（包括留白Livehouse、自由空間細盒、M+光庭）將如期進行。



西九文化區10月6日宣布，「西九主辦：自由爵士音樂節」所有戶外節目，包括竹翠公園及藝術公園大草坪戶外舞台的音樂表演今晚將會取消。

西九文化區指，由於天文台公布會在今午5時40分改發三號強風信號，今晚「西九主辦：自由爵士音樂節」所有戶外節目，包括竹翠公園及藝術公園大草坪戶外舞台之音樂表演）將會取消，所有戶外市集和其他攤位亦不會營業；音樂節於室內舉行的節目（包括留白Livehouse、自由空間細盒、M+光庭）將如期進行。

10月6日晚「西九主辦：自由爵士音樂節」所有戶外節目取消。（西九文化區網頁）

此外，今天原訂於竹翠公園舉行的售票節目Jazzscapes，其中「顧忠山三重奏」演出將改為於今晚6時30分於留白Livehouse舉行，觀眾不需要持票觀看。

西九文化區指，持有今天竹翠公園Jazzscapes單日票的觀眾，可保留門票於周六（7日）或周日（8日）入場觀賞竹翠公園Jazzscapes的表演。如持今日單日票或6日至8日三日票的人士需安排退票，請保留電子門票，退票 安排容後公布。至於周六及周日的活動安排，大會將視乎天氣情況容後公布。