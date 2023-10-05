夜繽紛｜颱風小犬影響天氣　灣仔、堅尼地城、尖沙咀夜市周末暫停

颱風小犬陸續靠近本港，發展局表示，原定在灣仔舉行的「海濱藝遊坊」及堅尼地城卑路乍灣海濱舉行的「堅農夜市•環保生活 + 二手市集」，於本周五（6日）至下周日（8日）暫停營業，以確保市民和攤檔營運者安全，以及為免不穩天氣對攤檔營運者造成不便。



此外，設於尖沙咀星光大道的夜市「星光夜市Night Market by The Sea」，亦宣布本周五、六取消。



▼10月2日 灣仔海濱夜市首輪最後一夜▼



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中秋和國慶假期結束後，部分夜市已結束，發展局早前公布，灣仔「海濱藝遊坊」將於於本周起一連三個星期的周五、周六及周日，即10月6日至8日、10月13日至15日、及10月20日至23日展開第二輪夜市，23日為重陽節假期。另外，堅尼地城卑路乍灣海濱亦會舉行「堅農夜市•環保生活 + 二手市集」。

不過，第二輪夜市未開始先觸礁，發展局表示，天文台已表示會考慮在明晚（6日）至星期六（7日）上午改發三號強風信號，並預料本港星期日、一（7、8日）有大驟雨。由於海濱場地比較當風，並無遮擋，故原定在灣仔及堅尼地城舉行的夜市將在本周五（6日）至下周日（8日）暫停營業，以確保市民和攤檔營運者安全，以及為免不穩天氣對攤檔營運者造成不便。

發展局表示，是次決定已與聯辦機構商討，並及早宣布，讓攤檔營運者作好準備及部署。

「海濱藝遊坊」第二階段

地點：灣仔海濱水上運動及康樂主題區

日期：10月6日至8日，10月13日至15日，10月20日至23日

場館開放時間：下午3:00至晚上12:00

美食區建議時間：下午6:00至晚上11:00

*第二階段將不設無人機表演



堅農夜市 • 環保生活 + 二手市集

地點：堅尼地城卑路乍灣海濱長廊

日期：10月6日至8日

場館開放時間：下午3:00-晚上11:00



另外，K11集團亦宣，共於天文台考慮在周五及周六改發三號強風信號，基於安全理由，星光大道及K11 MUSEA將取消本周五及周六之「星光夜市Night Market by The Sea」。