颱風小犬｜黑色暴雨警告生效　天文台發新界北部水浸特別報告

颱風小犬來襲後颶風區遠離，天文台由9號風球改掛8號風球，但政府發言人周日（8日）晚11時許的「熱帶氣旋警告下的上課及工作安排」新聞稿，預告小犬外圍雨帶會影響香港及鄰近地區，降雨量有機會達到每日250毫米的甚高水平，可以引起道路水浸並造成交通擠塞。天文台到今日（9日）凌晨1時55分發出紅色暴雨警告，再於上午4時正發出黑色暴雨警告信號。紅雨生效後，天文台於凌晨3時45分指，自午夜起，本港多處地區錄得超過100毫米雨量，而九龍東及將軍澳的雨量更超過150毫米。



天文台在今日（9日）凌晨3時15分，已發出新界北部水浸特別報告，稱新界北部，尤其是八鄉及錦田一帶，正受大雨影響。在過去3小時，該區錄得超過90毫米雨量。新界北部可能受大雨影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。鄉村附近若有防洪警鐘，村民亦應留意。



天文台在凌晨4時發出黑色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。

由於道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，市民應留在安全地方暫避。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。在黑色暴雨警告仍然生效及交通情況未改善之前，不應外出。

受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

天文台在1時45分的最新風暴消息指，小犬的強雨帶正持續影響珠江口一帶。自午夜起，本港多處地區錄得超過100毫米雨量，而九龍東及將軍澳的雨量更超過150毫米。

天氣雷達顯示小犬的雨帶延伸至其中心以東約200公里，預料會在今早（9日）繼續影響珠江口一帶，並為該區帶來狂風，風力可能間中達烈風程度，八號烈風或暴風信號會至少維持至今早11時。