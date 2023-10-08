颱風小犬｜38日內兩度掛9號風球　逼近1964年艾黛、露比記錄

颱風小犬襲港，天文台今晚（8日）7時改發9號風球，是繼9月1日颱風蘇拉襲港時掛9號風球，相隔38日再有颱風小犬於今晚7時升級為9號風球。相隔時間之短，差點超越1964年的記錄。天文台今晚表示，會視乎本地風力變化，評估是否需要發出十號颶風信號。



▼10月8日 杏花邨中午前後風力開始增強▼



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1994年艾黛及露比襲港掛9號風球 相隔不足一個月

9月1日蘇拉襲港，天文台發出9號風球，相隔37日再有颱風小犬襲港，天文台於今晚7時改發9號風球。相隔時間之短，差點超越1964年的記錄。

翻查香港天文台資料庫，1964年懸掛三次9號、兩次10號風球，包括8月8日的超強颱風艾黛，9月5日的超強颱風露比（同日增強至10號）以及10月13日的颱風黛蒂（同日增強至10號）。艾黛與露比掛9號風球相隔不足一個月，僅29日，比蘇拉與小犬的間隔少9日。

天文台：視乎風力變化評估是否需發出10號風球

天文台今晚表示，按照現時預測路徑，小犬與香港天文台最接近的距離約為60至70公里。本港將由吹偏北風逐漸轉為吹偏東風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風，市民需保持高度警覺。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要發出十號颶風信號。

天文台又預料今明兩日本港會有狂風大驟雨。市民請留意天文台最新的天氣消息，並在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時105、93及70公里，最高陣風分別超過每小時135、105及93公里。