颱風小犬︱強雨帶料續影響本港　觀塘、銅鑼灣錄逾300毫米雨量

隨著熱帶氣旋小犬於過去數小時穩定地向西移動，遠離珠江口並減弱，天文台今日（9日）上午10時30分改發紅色暴雨警告訊號，但與小犬相關的強雨帶持續影響該區，本港部分地區仍間中吹烈風。昨夜（8日）雨勢持續，天文台資料顯示，部份市區包括觀塘、中環、灣仔、銅鑼灣等雨量，由今日凌晨至上午11時期間，曾錄超過300毫米雨量。至於重災區南區，過去24小時更錄得超過500毫米雨量。



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天文台指，強烈熱帶風暴小犬在上午11時，集結在香港之西南偏西約150公里，預料向西南偏西移動，時速約12公里，橫過廣東西部沿岸。天文台呼籲市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

小犬於今日凌晨逐漸減弱，並於上午約7時由颱風減弱為強烈熱帶風暴。不過，天氣雷達顯示小犬的雨帶延伸至其中心以東約200公里，自午夜起，本港大部分地區錄得超過200毫米雨量，九龍東及大嶼山的雨量一度超過250毫米，而黃大仙、觀塘、港島及大嶼山部分地區的雨量更超過300毫米。

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天文台於凌晨1時55分發出紅色暴雨警告信號，約兩小時後再改發黑色暴雨警告訊號，維持6.5小時之後，再改發紅色暴雨警告信號。

天文台10月9日等雨量線圖。（天文台圖片）

天文台自動雨量站及雷達數據合成的等雨量線圖顯示，今日凌晨至上午11時，黃大仙、觀塘、九龍灣、將軍澳、堅尼地城、中環、灣仔、銅鑼灣、赤鱲角、大嶼山雨量超過300毫米；深水埗、旺角、尖沙咀、青衣、元朗、屯門、紅磡、土瓜灣、西貢雨量超過200毫米。

天文台過去24小時等雨量線圖。（天文台圖片）

以過去24小時計算，灣仔至香港仔、南丫島一帶雨量錄得超過500毫米，而北角、小西灣、堅尼地城、觀塘、黃大仙、土瓜灣、大嶼山一帶亦錄得雨量超過400毫米。

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