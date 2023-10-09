根據天文台的最新風暴消息，「小犬」逐步遠離香港，並已預告上午11時40分改發三號強風信號。換言之，根據勞工處守則打工仔沒有全日的「風假」，需要在 2 小時內返回工作崗位。改發3號風球後，全港打工仔都要在差不多的時間出門趕回公司，想盡量避開人潮，甚至是希望能夠上到車，就要裝定以下 3 個 App 搵車返工。



《Citymapper》

《Citymapper》App會在每 60 秒更新特別文通消息，如因山泥傾瀉、路陷、塌樹等問題需要封路，會顯示受影響的巴士路線改道情況。如乘搭港鐵，也會顯示車輛預測班次時間、最佳車廂（按擠擁情況），以及建議的港鐵站出入口，幫大家避開乘車的人潮。建議打開 App 通知，能第一時間了解最新的交通消息，如港鐵有嚴重延誤情況。

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《香港出行易》

由運輸署推出的《香港出行易》可查看最新的公共運輸服務消息，如九巴、新巴、城巴的暫定服務安排，亦可打開推送通知，第一時間收到最新交通消息。同時，《香港出行易》有詳細的巴士、專線小巴、渡輪、港鐵、輕鐵等公共交通工具的到站時間預報，方便安排乘搭那一種公共交通工具。

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《高德地圖》／《Google Map》

至於駕車人士，雖然公共交通工具安排的影響比較少，但在8號風球後也要特別留意道路情況，如改路、路陷。除了用《香港出行易》查看改道安排，更應先打開《高德地圖》／《Google Map》，了解塞車情況，盡量避開「紅色」的擠塞路線。

資料來源：天文台