颱風小犬｜強度緩慢減弱　廣東多地中小學停課　海南將迎強風雨

10月9日上午7時，據中央氣象台消息，颱風「小犬」減弱為強熱帶風暴，中心附近風力10級。上午8時，「小犬」位於廣東省江門台山市東南方向約75公里的海面上，預計將以每小時10-15公里的速度向西偏南方向移動，強度緩慢減弱。



截至今日上午8時30分，廣東全省有73個颱風預警、44個暴雨預警生效，其中江門台山是廣東唯一發布颱風橙色預警的區域，珠海橫琴粵澳深度合作區、金灣區和鶴洲洪保十片區為暴雨紅色預警，珠海、江門和陽江三個地市14個區縣發布颱風黃色預警，按照相關規定受影響區域中小學、幼兒園、托兒所停課。

氣象部門預計，今日夜間至後天，颱風「小犬」將給海南部分地區帶來較強風雨，局地或有大暴雨，陣風10-11級。今日海南島北部多雲有雷陣雨。明日，海南島北部陰天間多雲有暴雨，局地大暴雨；東部陰天間多雲有大到暴雨，局地大暴雨；中部、西部和南部陰天間多雲有雷陣雨。11日，海南島北部、中部和東部陰天間多雲有大雨到暴雨。

大風方面，瓊州海峽今天夜間到後天早晨風力逐漸增大到7-8級，陣風9-10級；北部灣海面，海南島東方、昌江到海口一帶海面9日夜間到10日夜間風力逐漸增大到7-8級，陣風9-10級；文昌、瓊海到萬寧一帶海面風力逐漸增大到8-9級，陣風10-11級。

氣象部門提醒，颱風「小犬」將影響瓊州海峽通航，請相關部門提前做好相關工作；南海東北部和海南島近海作業的船只迅速回港避風，港內船只加強固錨措施。公眾請註意關註臨近預報、預警信息，做好防範措施，盡量避免在風雨較強時段出行。