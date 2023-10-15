重陽節｜低壓區移近海南　天文台料雨帶波及香港　冷鋒周末殺到

天文台今日（15日）表示，一股達強風程度的東北季候風，會在未來數天影響廣東沿岸，該區風勢頗大。

現時位於南海中部的低壓區，會在未來兩三日移向海南島一帶，並可能逐漸發展，與其相關的雨帶會在本周中後期影響廣東沿岸。預料一道冷鋒會在本周後期抵達華南，該區氣溫下降。

本月繼國慶連假後，重陽節適逢在下周一（23日），市民再有長周末假期，天文台預測兩天紅日氣溫介乎22至27度，重陽登高或掃墓人士，將會感受涼意。



天文台表示，本港地區下午及今晚天氣預測大致多雲，下午短暫時間有陽光及乾燥，吹和緩東北風，稍後轉吹清勁偏東風。展望未來數日風勢頗大，有幾陣雨。本周中期雨勢較為頻密。

天文台預測，一股達強風程度的東北季候風，會在未來數天影響廣東沿岸，該區風勢頗大。現時位於南海中部的低壓區，會在未來兩三日移向海南島一帶並可能逐漸發展，與其相關的雨帶，會在本周中後期影響廣東沿岸。

天文台表示，預料一道冷鋒會在本周後期抵達華南，該區氣溫下降。

天文台九天天氣預報。（天文台圖片）

展望未來九天天氣，本周二至六（17至21日）都預測有陣雨，當中又以周三及四（18及19日）的降雨機會較高，下周日（22日）及下周一（23日，重陽節）連續兩天最低氣溫跌至22度，最高氣溫27度。

風勢方面，受到東北風影響，本周六（21日）起一連三日離岸間中會吹6級，短暫時間有陽光。

▼2022年10月4日 重陽節柴灣華人永遠墳場人流不絕▼

