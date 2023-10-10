風雨過後今早清涼　大帽山低見17.9度　天文台：受東北季候風影響

颱風小犬肆虐，為香港連續兩個月掛9號風球和黑雨，風雨過後今早（10日）市民早上出門上班上課時，或感受到秋涼，需要帶備外套傍身。

天文台錄得多區氣溫普遍最低21至23度，其中在大帽山低見17.9度，午後回升至27度，預測今晚大致多雲，有一兩陣驟雨，吹和緩至清勁東至東北風，



天文台今早6至8時錄得本港氣溫，每小時都是24度，但分區而言在上午6、7時，元朗都是21度、屯門和打鼓嶺都22度，到上午8時上述三區都22度。

截至下午4時，過去24小時內在大帽山錄得17.9度，昂坪和大老山同為19.7度，上水和打鼓嶺同為21.3度。市區方面，筲箕灣最低22.8度、九龍城22.7度、荃灣22.4度。

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天文台表示，一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶正覆蓋該區。本港地區今晚及明日天氣預測，大致多雲，初時有一兩陣雨。

明早（11日）最低氣溫約24度，日間部分時間有陽光，最高氣溫約29度。吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸間中吹強風。展望隨後數日部分時間有陽光。

展望未來九天天氣，明日（周三）氣溫較涼快，在24至29度，部分時間有限陽光，初時有一兩陣雨，周四至六（12至14日）氣溫都在25至30度，下周二、三（17、18日）又再跌回24至28度。

天文台表示，東北季候風會在未來數日影響華南，而覆蓋廣東沿岸的雲帶會逐漸轉薄。預料一股乾燥的東北季候風補充會在下周初抵達華南沿岸，該區風勢較大。同時，一道廣闊低壓槽會為南海中部帶來不穩定天氣。

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