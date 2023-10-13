獵戶座流星雨10.22上演　料成今年觀測條件最佳流星雨之一

送走熱帶氣旋小犬後，本港天氣明顯轉涼。天文台預料，本港周末部分時間有陽光，隨著一道冷鋒會在下周後期抵達華南，下周末本港市區最低氣溫將進一步跌至21度。另外，獵戶座流星雨預料將於本月22日到達高峰，太空館表示，由於當晚觀測流星雨不受月光影響，可成今年觀測條件最佳的流星雨現象之一。



天文台預料，一道冷鋒會在下周後期抵達華南。（資料圖片）

天文台指，現時影響廣東沿岸的東北季候風會在明日緩和，該區天色普遍晴朗。而一股達強風程度的東北季候風會在下週初至中期影響華南沿岸，該區風勢頗大。另外，預料一道冷鋒會在下周後期抵達華南，該區氣溫下降。

冷鋒下周殺到 氣溫降至21度

天文台預料，本港明日（14日）部分時間有陽光，氣溫介乎25度至30度。下周初至中期風勢會增強，下周二（17日）大致多雲，有幾陣雨，吹東風5級，離岸6級。受冷鋒影響，本港下周六（21日）最低氣溫降至21度。

天文台預料，下周末本港最低溫將跌至21度。（天文台網頁）

另外，獵戶座流星雨將於本月22日到達高峰，預料當日流星的平均數量約為每小時20顆。觀賞獵戶座流星雨的最佳時間，為淩晨2點左右，此時輻射點升至天空中的最高點。

太空館表示，由於當晚觀測流星雨不受月光影響，可成為今年觀測條件最佳的流星雨現象之一。天文台預料，本月22日當天本港短暫時間有陽光，顯著降雨概率屬於「低」，氣溫介乎21度至26度。

獵戶座流星雨預料將於本月22日到達高峰。（示意圖，資料圖片）

觀星注意事項

在不使用望遠鏡之情況下，用肉眼亦可以觀測流星。如有需要，可同時帶備星圖、紅光電筒、地蓆或摺椅。使用觀星筆或電筒時，切勿胡亂照明，以免影響到其他觀星人士。凌晨時份，郊野的氣溫一般較市區為低，通宵觀星時務必保持身體溫暖，宜預先帶備足夠衣物、飲用水及食物方進入郊野。