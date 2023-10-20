冷鋒下午殺到　天文台料氣溫急挫6度　周六周日上水大埔跌穿20度

天文台今日（20日）表示，位於廣東西部的強雷雨帶正逐漸東移，一道冷鋒正橫過廣東內陸，下午抵達沿岸地區，下午雨勢較為頻密，局部地區有雷暴。市區中午錄得最高氣溫27.6度，隨著冷鋒殺到，天文台料今晚最低跌至22度，急挫6度。天文台又指，受冷鋒隨後的東北季候風影響，周末期間廣東沿岸風勢較大，早晚稍涼。預測顯示，本港明日及周日（21至22日）市區最低21度，周日清晨打鼓嶺、上水、天水圍及大埔更跌穿20度，介乎18至19度。



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天文台表示，一道冷鋒正橫過廣東內陸，預料會在下午抵達沿岸地區。同時，強雷雨帶正影響廣東西部。在正午十二時，熱帶風暴三巴集結在海口之西北偏北約130公里，預料向南緩慢移動，在雷州半島及北部灣一帶徘徊並逐漸減弱。本港明日及周日（21至22日）氣溫將急跌，周日清晨打鼓嶺、上水、天水圍及大埔更跌穿20度。

（天文台截圖）

天文台預測本港今日大致多雲，有幾陣驟雨。下午雨勢較為頻密，局部地區有雷暴。吹和緩至清勁偏東風，漸轉吹北至東北風，晚上天氣稍涼。展望週末期間風勢較大，早晚稍涼，最低氣溫降至約21度左右。重陽節天色逐漸好轉，日間乾燥。

受冷鋒隨後的東北季候風影響，週末期間廣東沿岸風勢較大，早晚稍涼，同時一道雲帶會覆蓋該區。隨著高空反氣旋增強，下週初至中期華南沿岸天色大致晴朗，日夜溫差較大。此外，熱帶氣旋三巴會在今明兩日在北部灣及海南島一帶徘徊並逐漸消散。

根據天文台九天天氣預報，明日（20日）大致多雲，有一兩陣雨。早晚稍涼，氣溫降至21至24度。周日（22日）短暫時間有陽光，日間乾燥，早上稍涼。（天文台截圖）

根據天文台九天天氣預報，明日大致多雲，有一兩陣雨。早晚稍涼，氣溫降至21至24度。周日（22日）短暫時間有陽光，日間乾燥，早上稍涼。

下周一（23日）開始氣溫逐步回升，周四（26日）介乎25至29度，天色大致天晴，日間乾燥。而下周五（27日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，隨後兩日（28至29日）大致多雲，有幾陣驟雨。

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