冷鋒周一抵華南　天文台預測周二至六多雲有雨　周末後降溫至21度

天文台預測，一道微弱冷鋒會在明日（6日）抵達華南沿岸，受隨後的東北季候風影響，本周中期沿岸地區風勢較大及稍涼，亦有一兩陣雨。東北季候風補充會在周末期間影響華南沿岸。

展望未來九日天氣，明日仍能享受日間陽光，本港周二至六都處於多雲及有一兩陣驟雨，下星期日起將再現陽光，但氣溫仍會逐步降至最低21度。



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天文台今日（5日）下午表示，廣東沿岸風勢微弱，天色普遍晴朗。華中的氣壓正在上升，預料一道微弱冷鋒會形成並在明日（6日）抵達華南沿岸。

本港地區今晚漸轉多雲。明日初時有一兩陣雨，日間部分時間有陽光。氣溫介乎24至30度。吹和緩偏東風，明日漸轉吹北至東北風。

展望隨後兩三日雲量較多，風勢較大及有一兩陣雨。

未來九日天氣預報。（天文台圖片）

未來九日天氣預報，明天（6日）部分時間有陽光，初時有一兩陣驟雨，最高氣溫有30度，但由周二（7日）開始，氣溫未見有「3字頭」，下周日（12日）氣溫介乎23至27度，至下周二（14日）更降到21至25度。

降雨方面，周二至六都是多雲及有一兩陣驟雨，下周日起方見短暫時間有陽光。