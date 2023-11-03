天文台料季候風下周一抵達　氣溫降至24度　維港泳當日短暫有陽光

天文台預計，一股東北季候風會在星期一抵達華南沿岸，隨後兩三日該區有幾陣驟雨，預測下周初本港氣溫稍稍下跌，星期一（6日）最低氣溫稍稍降至24度。至於11月12日舉行的維港泳，天文台料當日短暫時間有陽光，氣溫介乎25度至29度。



天文台預料，下周初將有一股東北季候風抵達。（資料圖片）

天文台預料維港泳當日本港短暫時間有陽光。（天文台官網截圖）

天文台指，影響廣東沿岸的偏東氣流，將在未來一兩日逐漸緩和，該區風勢微弱，內陸地區日夜溫差較大。預料一股東北季候風會在星期一抵達華南沿岸，隨後兩三日該區有幾陣驟雨，風勢較大。

天文台預測，明日（4日）部分時間有陽光，氣溫介乎25度至29度。隨著下周初東北季候風抵達，星期一（6日）最低氣溫稍稍降至24度。

中國香港游泳總會主辦的「新世界維港泳」本月12日上演，今年參賽名額增至4,000個，為2011年復辦以來規模最大。天文台料當日短暫時間有陽光，氣溫介乎25度至29度。

大會今年將在尖沙咀星光大道終點區旁邊的水域，舉辦全港首個海上遊樂場，設置大型船隻上搭建彈床、鞦韆等六大遊樂設施，更有長度達10米的「巨型飛天泳手」供市民遠距離打卡留念。