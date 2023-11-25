天文台預報香港繼續暖　下周五踏入冬季　個別新界地區料高見27度

天文台天氣報告｜下周五（1日）經已踏入12月，亦即香港冬季，不過香港天氣仍是暖洋洋，天文台預料當日市區氣溫介乎19度至24度，下午時分個別新界地區氣溫更高見27度。



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天文台預測，一股清勁至強風程度的東北季候風，會在今明兩日繼續影響廣東沿岸。受大陸氣流影響，下周初至中期華南普遍晴朗及乾燥，內陸地區日夜溫差較大。

天文台報告：紫外線指數為4

天文台指，今日（25日）天晴乾燥。吹清勁東風，離岸及高地間中吹強風。氣溫介乎20度至24度。截至上午10時半，紫外線指數為4，曝曬級數為中。

天文台預報，明日天晴乾燥，吹東至東北風4至5級風。（天文台官網截圖）

天文台預測，明日天晴乾燥，吹東至東北風4至5級風，初時離岸及高地間中6級，氣溫介乎20度至25度。天文台展望未來兩三天，日夜溫差較大，持續天晴乾燥。預料下周香港天氣仍溫暖，下周四（30日）最高氣溫達25度；至下周五（1日）踏入12月，市區最高氣溫達24度。

據分區預測顯示，當日下午3時，部分新界地區氣溫升至25度或以上，流浮山預計為26度，上水更預料高見27度。

天文台預測，下周五個別地區高見27度。（天文台官網截圖）

根據天文台早前公布的季度預測，在氣候變暖的背景下，香港11月至1月氣溫有顯著長期上升趨勢，溫度出現正常至偏高情況的機會一般較高。