天文台料香港受季候風影響　明早打鼓嶺13度　區議會選舉有陣雨

天文台天氣報告指，受東北季候風影響，廣東沿岸明早天氣稍涼，預料本港明日（2日）最低氣溫為18度，清晨時分打鼓嶺低見13度。天文台指，隨著季候風在下週初逐漸緩和，廣東地區氣溫稍為回升。預料另一股季候風補充會在下周中期影響華南，內陸日夜溫差較大。區議會選舉將於12月10日舉行，天文台預料當日有一兩陣雨，氣溫介乎22度至25度。



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天文台指，受東北季候風影響，廣東沿岸明早天氣稍涼。隨著季候風在下周初逐漸緩和，廣東地區氣溫稍為回升，預料另一股乾燥的季候風補充會在下周中至後期影響華南，該區天色漸轉明朗，內陸日夜溫差較大。

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天文台報告：香港明日初時有一兩陣雨

天文台預報指，本港明日大致多雲，初時有一兩陣微雨，氣溫介乎18度至23度，根據分區預報顯示，明日清晨7時新界地區清涼，上水、石崗只有15度，打鼓嶺預料只有13度；下周二（5日）起香港氣溫稍回升，天文台預料介乎21度至25度。

天文台預料明早打鼓嶺僅13度。（天文台官網截圖）

天文台：區選當日相對濕度料75%至90%

12月10日是區議會選舉舉行的日子，天文台預料當天大致多雲，有一兩陣雨，氣溫介22度至25度，相對濕度預料為75%至90%。