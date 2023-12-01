天文台冬季預測｜這個冬天不太冷　寒冷日數料少於13日　雨量偏多

天文台發布最新冬季預報，預料厄爾尼諾會在今個冬季及明年年春季持續。在氣候變暖的背景下，香港冬季氣溫有明顯長期上升趨勢，今個冬季香港出現攝氏12度或以下日數，將少於去年的13天。至於雨量，今個冬季預料為正常至偏多。



天文台指，在氣候變暖的背景下，香港冬季氣溫有明顯長期上升趨勢（天文台網頁）

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天文台指，厄爾尼諾在過去個多月持續，赤道太平洋中部及東部水溫維持偏暖。綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預料厄爾尼諾會在2023/24年冬季及2024年春季持續。

在氣候變暖的背景下，香港冬季氣溫有明顯長期上升趨勢。世界各地大部分氣候模式預測2023/24年冬季華南的溫度正常至偏高。因此，預料香港2023/24 年冬季氣溫正常至偏高。

12度或以下日數或少於去年冬季的13日

天文台指，雖然預料香港今年冬季平均氣溫正常至偏高，但日與日之間的天氣和氣溫變化依然可以很大，間中會出現寒冷天氣，預料香港今年冬季的寒冷天氣（攝氏12度或以下）的日數可能較去年少，而去年冬季的寒冷天氣日數為13天。

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冬季雨量正常至偏多

天文台指，當厄爾尼諾發生時，香港冬季量出現正常至偏多的機會一般較高。此外，世界各地大部分氣候模式預測2023/24年冬季輸送到華南沿岸的水汽較多。因此，預料香港2023/24 年冬季雨量正常至偏多。