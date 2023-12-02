天文台預報12.10區議會選舉　有一兩陣雨　最高氣溫25度｜最新

天文台天氣預報，隨著季候風在未來兩三日逐漸緩和，廣東地區氣溫稍為回升，預料明日（3日）最高氣溫為攝氏24度，未來兩三日廣東沿岸氣溫稍為回升。預料一股東北季候風會在星期三抵達華南沿岸，該區有一兩陣雨，天氣稍涼。一股偏東氣流會在下周末期間為沿岸地區帶來幾陣雨，至12月10日區議會選舉當天，天文台預料大致多雲，有一兩陣雨。



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天文台預報指，未來兩三日廣東沿岸氣溫稍為回升。預料一股東北季候風會在星期三抵達華南沿岸，該區有一兩陣雨，天氣稍涼。受隨後的乾燥大陸氣流影響，下周後期廣東地區大致天晴。而一股偏東氣流會在下周末期間為沿岸地區帶來幾陣雨。

天文台料明日香港市區氣溫乎介20度至24度。（天文台官網截圖）

天文台：大雪當日料氣溫高見24度

天文台預計，明日大致多雲，日間部分時間有陽光及乾燥，氣溫介乎20度至24度，展望未來兩三日大致多雲，部分時間有陽光，氣溫稍為回升。不過，預料另一股乾燥的季候風補充會在下周中至後期影響華南。下周四（7日）是廿四節氣之中的大雪，天文台預測當日氣溫介乎19度至24度。至12月10日區議會選舉當天，預料將會多雲，有一兩陣雨，氣溫介乎22度至25度。

天文台料厄爾尼諾冬季仍持續

雖然香港已踏入冬季，不過最高氣溫仍可達25度，暫時仍未見有轉冷跡象。天文台發布最新冬季預報，預料厄爾尼諾會在今個冬季及明年年春季持續。在氣候變暖的背景下，香港冬季氣溫有明顯長期上升趨勢，今個冬季香港出現12度或以下日數，將少於去年的13天。至於雨量，今個冬季預料為正常至偏多。

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