天文台錄28.7度　平史上12月高溫紀錄　氣溫過山車周日料跌至12度

天文台預報｜天文台報告指，香港今日（12日）下午天晴及相當溫暖，截至下午2時半，天文台總部錄得氣溫高達攝氏28.7度，平了1953年12月最高氣溫紀錄，今日下午個別地區監察站更高見3字頭。不過天文台指，預料一道冷鋒會在星期六（16日）橫過華南沿岸，屆時香港將急降溫，預料星期日（17日）當天市區氣溫急跌到只有12度。



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天文台指，今日下午天晴及相當溫暖。吹和緩偏北風，今晚轉吹清勁東風，離岸間中吹強風，多雲及有一兩陣微雨。截至今日下午二時半，位於尖沙咀的天文台總部錄得28.7度，平了1953年12月的最高氣溫紀錄。根據天文台的分區紀錄，濕地公園、滘西洲等多個監察站均錄得3字頭。

天文台今日錄得28.7度高溫。（天文台官網截圖）

今日香港氣溫之高算是罕見，不過天文台報告指，一股偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸地區，該區雲量較多。預料一道冷鋒會在星期六（16日）橫過華南沿岸，該區氣溫顯著下降及有幾陣雨。

天文台指，下午天晴及相當溫暖。吹和緩偏北風，今晚轉吹清勁東風，離岸間中吹強風，多雲及有一兩陣微雨。未來兩三日雲量較多。星期六北風增強，日間氣溫顯著下降。星期日早上市區氣溫在12度左右，新界再低幾度。

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