天文台網站新增中環海事博物館實時天氣照片　曾拍到「日華」現象

天文台網站今日（13日）起新增在中環碼頭香港海事博物館拍攝的實時天氣照片，以及位於該館的城市氣象監測站的氣溫和相對濕度觀測及預報，方便巿民了解中環和維港的最新天氣狀況。天文台指，新增的天氣攝影機景觀向東，視野廣闊，可清楚捕捉影響維港的海霧，以及從東面靠近的驟雨和雷暴等天氣，在今年八月曾經拍攝到「日華」光學現象。



天文台指，天文台網站今日新增在中環碼頭的香港海事博物館拍攝的實時天氣照片，以及位於該館的城市氣象監測站的氣溫和相對濕度觀測及預報，方便巿民了解中環和維港的最新天氣狀況。

「我的天文台」流動應用程式稍後亦會加入新照片

天文台指，新增的天氣攝影機景觀向東，視野廣闊，可清楚捕捉影響維港的海霧，以及從東面靠近的驟雨和雷暴等天氣，在適當的大氣環境下，亦可觀察維港上空的特殊天氣現象，例如在今年八月曾經拍攝到「日華」光學現象。市民可透過香港分區天氣網頁觀看新攝影機的天氣照片，「我的天文台」流動應用程式稍後亦會加入新照片。

自動分區天氣預報新增海事博物館站點 讓市民掌握中環一帶更精細天氣變化

此外，天文台「香港及珠江三角洲區域自動分區天氣預報」網頁亦新增香港海事博物館站點，利用該館的城市氣象監測站所收集的氣溫及相對濕度觀測資料，加上多個數值天氣預報模式的數據，匯編成為未來三天的每小時氣溫及相對濕度預報，方便市民進一步掌握中環一帶更精細的天氣變化。