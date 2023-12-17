天文台今早11.4度入冬以來最低　另一「寒氣」周中再臨再降至12度

寒冷天氣警告生效，受冬季季候風影響，華南地區天氣寒冷，天文台今早（17日）在總部錄得最低氣溫11.4度，為入冬以來最低記錄；分區方面，新界大部份地區只有或低於10度，其中打鼓嶺只有8.1度，為全港最低，上水也低至8.6度。



天文台預測，明日（18日，星期一）氣溫稍為回升，明早仍相當清涼，最低14度；預料一股乾燥的季候風補充會在本周中期抵達華南地區，星期三至五（20至22日冬至）最低溫氣跌回至12度，期後平安夜至拆禮物日（24至26日）氣溫稍為回升，介乎13至21度。



本港今早各區絕部大部錄得12度以下氣溫，當中天文台錄得11.4度創入冬以來新低，打鼓嶺只有8.1度。（天文台圖片)

北面三氣象站錄得低於9度 打鼓嶺8.1度

受冬季季候風影響，華南地區天氣寒冷，今早天文台錄得最低氣溫11.4度，是入冬以來最低記錄；黃竹坑錄得12.3度，為早上最高。有三個氣象站錄得不足9度，當中打鼓嶺只有8.1度，上水錄得8.6度，石崗僅8.9度；新界大部份地區只有或低於10度，新界東大埔錄得9.1度，而沙田則為9.7度，西貢也低見10度，而新界西流浮山最低9.3度，屯門10.1度。

天文台預測今日大致多雲及乾燥，下午部分時間天色明朗，吹和緩至清勁北至東北風，離岸及高地間中吹強風。

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周五冬至料最低12度 平安夜清涼最低13度

冬季季候風會在明日繼續影響華南，天文台預測明日早上相當清涼，最低氣溫回升至14度，新界再低幾度；星期二部份時間有陽光，隨後一兩日天晴乾燥，早上寒冷。

天文台預料一股乾燥的季候風補充會在本周中期抵達華南地區，該區天色好轉，早上寒冷，星期三和星期四最低溫氣再跌至12度，星期五冬至最低也只有12度。

受季候風持續影響，本周後期華南沿岸早晚氣溫偏低。下周日（24日）平安夜部份時間有陽光及乾燥，早上相當清涼，氣溫介乎13至18度；下周一（25日）聖誕節天氣相若，氣溫介乎14至19度；到下周二（26日）拆禮物日，氣溫明顯回升，介乎16至21度。

天文台未來九天天氣預測，料一股乾燥的季候風補充會在本周中期抵達華南地區，氣溫在聖誕節前再度回落。（天文台圖片)

位於菲律賓以東的低壓區已增強為熱帶低氣壓並命名為杰拉華。上午10時，杰拉華集結在馬尼拉之東南約1,250公里，預料向西移動，時速約20公里，移向菲律賓南部。