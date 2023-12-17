冷與熱之間｜上水球場顯示屏今早現只6度　今年夏初曾錄得40度

天文台不時報天氣都會說，「新界再低幾度」或者「新界再高幾度」。位於新界內陸上水，區內兩個氣象站今早（17日）錄得8.1度及8.6度，不過低處未算低，有居民拍攝到石湖墟球場的溫度顯示屏，一度顯示只有6度，相比起今年5月30日春末夏初錄得的40度，相差34度。



▼12月17日 天文台錄得入凍以來最低溫▼



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位於新界北部的上水，氣溫總會比市區高或低，今日天文台總部錄得入冬以來最低溫度11.4度，日間回升至14.7度。正所謂「新界再低幾度」，上水今早最低8.6度，日間最高13.2度，附近的打鼓嶺早上也低至8.1度，日間回升至12.3度。

本港今早各區絕部大部錄得12度以下氣溫，當中天文台錄得11.4度創入冬以來新低，打鼓嶺只有8.1度。（天文台圖片)

上水居民Edward Tai今日早上，拍攝到上水石湖墟球場的顯示屏，顯示氣溫只有6度。《香港01》記者今年5月30日就在該球場拍攝到顯示屏一度顯示高溫達40度。

▼5月30日 上水熱爆高溫至40度▼



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「輻射冷卻」加2原因 新界內陸特別凍

為何新界北部總是凍的時候特別凍，熱的時候特別熱？天文台2013年一篇網誌《為何我家特別冷？》解釋，一般來說，晚上地面以紅外線形式向高空釋放熱能，溫度隨之降低。由於熱能不需任何物質當媒介，以輻射方式傳遞，這種現象稱為「輻射冷卻」，在少雲及微風的情況下尤為明顯。

天文台指出，在新界內陸的空曠地方，例如打鼓嶺和石崗，由於沒有高樓大廈在日間積聚熱能及在晚間阻擋散熱，亦沒有接近海邊受較暖海水上的空氣作出調節，因此輻射冷卻較明顯，溫度比近海地方低。同一道理，內陸空曠地區在日間的氣溫也上升得較快，導致日與夜的溫差可以很大。

天文台九天天氣預報顯示，料一股乾燥的季候風補充會在本周中期抵達華南地區，氣溫在聖誕節前再度回落。（天文台圖片)

冬季季候風會在明日繼續影響華南，天文台預測明早有一兩陣微雨，市區最低氣溫約13度，新界仍然寒冷，普遍再低兩三度。日間部分時間天色明朗，最高氣溫約18度，吹清勁東北風，初時離岸間中吹強風，明日漸轉吹和緩東風。預料一股乾燥的季候風補充會在本周中期抵達華南地區，該區天色好轉，冬至及其後聖誕節假期早上寒冷。