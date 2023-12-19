寒潮周三再臨　天文台料一連6日寒冷　冬至聖誕氣溫或近十年新低

天文台預報，乾燥冬季季候風在未來數天將持續影響華南沿岸地區，預料明日（20日，星期三）早晚寒冷，市區最低溫度約攝氏12度；天文台預料12度或以下的寒冷天氣，將一連6日持續至下周一（25日）聖誕節。



自動分區天氣預報顯示，周五（22日）冬至當天早上，預料新界多區氣溫跌穿雙位數，打鼓嶺低至6度，比天文台總部低5度；平安夜（24日）、聖誕節（25日）兩日氣溫預料介乎12度至18度。香港氣溫要等到下周二（26日）拆禮物日才逐步回升。



據天文台資料，2014冬至錄得10.9度後，至去年冬至都高逾13度；而近年較低溫的平安夜及聖誕，分別是2012年及2011年，最低10.1度及10.3度。



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天文台預報指，乾燥的冬季季候風會在未來數日持續影響華南沿岸地區，該區早晚寒冷，天氣普遍晴朗，日夜溫差較大。天文台指，明日再度轉冷，預料氣溫介乎12度至18度。天文台預計，12度或以下的寒冷天氣，將在明日起一連6天持續。

天文台下周初氣溫將稍稍回升。（天文台官網截圖）

天文台：冬至市區最低11度

本周五（22日）是冬至，天文台預料當日氣溫介乎11度至17度。據分區氣溫預測，當日日早上7時大部分新界地區氣溫均跌穿雙位數，其中打鼓嶺預料屆時低見6度。

天文台預料冬至早上，個別新界地區低見6度。（天文台官網截圖）

至於平安夜及聖誕節的天氣，天文台料該兩日最低氣溫僅12度，預料隨後數天氣溫將回升。

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