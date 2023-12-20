寒潮愈夜愈凍　天文台總部失守11度入冬新低　大老山降至4度水平

寒冷天氣警告現正生效，天文台預測本港今明兩日（20及21日）天氣寒冷，今晚約11時，氣溫已跌至攝氏11度，到約11時15分連11度也失守，打破本周日（17日）早上錄得的攝氏11.4度，再創入冬新低。大老山及昂坪深夜分別錄得4度及4.3度，而北區打鼓嶺及西貢北潭涌則跌穿8度。



天文台預測這輪寒潮將凍至下周一（25日）聖誕節，本周五冬至當日（22日）氣溫會再向下跌，市區料低見攝氏10度，新界會再低幾度。



12月20日深夜各區氣溫大減，天文台總部錄得入冬新低。（天文台網頁截圖）

大帽山晚上降至1.5度

本港天氣寒冷，天文台發出的寒冷天氣警告目前仍然生效，今日晚上10時許，氣溫進一步下跌，天文台總部錄得11.2度，較本周日得的攝氏11.4度，再低攝氏0.2度，令今晚成為12月最凍晚上。

氣溫仍持續下跌，至11時天文台總部錄得11度，約15分後連11度也不守，只有10.9度。大老山降至4度，昂坪也低至4.3度；大帽山晚上近9時降至1.5度，在午夜前反彈至6度水平。

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▼12月17日 香港氣溫下跌▼



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天文台指，冬季季候風正為華南沿岸帶來寒冷及乾燥的天氣，預料隨後兩三日及聖誕節早晚持續寒冷，天氣乾燥，至冬至當日（本周五、22日）氣溫會再向下跌，低見攝氏10度，新界會再低兩三度。