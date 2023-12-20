天文台票選颱風名　奶茶、點心與4大熊貓上榜　40強有小龍與火龍

颱風命名香港｜2023年風季有個10風球、超強颱風蘇拉於9月襲港，大家還歷歷在目。風季過去，天文台主辦的熱帶氣旋名字徵集活動的網上投票階段則於今日（20日）開始。活動首階段提交的熱帶氣旋名字經整理及初步評選，有40個名字入圍投票階段，四個陪香港人多年的大熊貓的名字「樂樂」、「盈盈」、「佳佳」及「安安」齊齊上榜，40強還包括代表已故武打巨星李小龍名字的「小龍」、代表香港傳統中秋節慶活動舞火龍的「火龍」。與飲食相關的則有「奶茶」、「點心」、「紅豆」、「荔枝」及「香片」。



▼10月9日 颱風小犬8號風球下紅磡碼頭海旁情況▼



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天文台指，聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會和世界氣象組織轄下的颱風委員會自二○○○年開始，使用一套由區內14個成員提供具地方特色名字的名單，為西北太平洋及南海的熱帶氣旋命名，當中包括中國香港所提供的10個名字。

參與投票市民有機會獲天文台精美紀念品

天文台主辦的熱帶氣旋名字徵集活動，公眾早前於活動首階段提交的熱帶氣旋名字經整理及初步評選，共有40個名字入圍。活動現進入次階段，市民可從入圍名單中，經網上投票選出20個合適及具香港特色的熱帶氣旋名字。參與投票的市民有機會獲得天文台的精美紀念品。

得票最高的20個名字，將會加至中國香港的熱帶氣旋名字候補名單。網上投票網址為eforms.weather.gov.hk/tcname/index_uc.fm，截止日期為明年1月7日，投票結果預計將於同月內公布。

▼9月29日 市民觀塘海濱賞月▼

