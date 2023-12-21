天文台總部錄9.8度再創入冬新低　今早全港大部份地區不足10度

寒冷天氣警告繼續生效，天文台分區天氣顯示，今日（21日）早上本港大部份地區降至10度或以下。天文台總部於清晨顯示為9.8度，繼昨晚錄得低於11.4度、打破本周日的入冬新低後，再次創入冬新低紀錄。



於今日清晨6時10分，大老山僅得4度、大帽山為3.2度，新界多數地區均在9度以下，其中大埔8.5、上水僅8.4度，而北區打鼓嶺為8度。



（天文台網頁圖片）

明日仍在10度左右 新界再低幾度

天文台指出，指冬季季候風正為華南沿岸帶來寒冷及乾燥的天氣，同時一道雲帶正覆蓋該區。 本港地區今日天氣預測早晚寒冷，大致多雲及乾燥，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約14度。吹和緩至清勁北風，離岸及高地間中吹強風。

+ 28

天文台指出，冬季季候風會在未來數日持續影響華南沿岸天文台展望，未來兩三日及聖誕節早晚持續寒冷，天氣乾燥。明日市區最低氣溫仍然在10度左右，新界再低幾度。

▼12月17日 香港氣溫下跌▼



+ 17

大帽山昨晚一度降至1.5度

本港昨日（20日）晚上10時許，氣溫進一步下跌，天文台總部錄得11.2度，較本周日得的攝氏11.4度，再低攝氏0.2度。至11時天文台總部錄得11度，約15分後連11度也不守，只有10.9度。 新界區整夜都幾乎降至10度以下，荃灣可觀自然教育中心暨天文館未能在午夜時守住7度。

根據天文台九天天氣預測，明日冬至（22日）市區仍低至10度，新界會再低兩三度。周六（23日）最低為11度；至於平安夜及聖誕節，最低仍只有12度，但最高氣溫會回升至18度。

天文台九日天氣預測。（天文台網頁圖片）

。