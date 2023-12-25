聖誕天氣｜今早市區普遍不足12度　日間最高18度　明早晚溫差大

【平安夜/聖誕節/ 天氣/ 寒冷天氣警告/霜凍警告】 乾燥的冬季季候風正為華南帶來寒冷，以及普遍晴朗的天氣。本港地區今日（25日）天氣預測天晴，早上天氣寒冷。日間非常乾燥，最高氣溫約18度。吹和緩至清勁北風，稍後轉吹東風。天文台預測今日介乎11至18度，料成為2014年以來首個寒冷的聖誕節（即預期天文台總部將錄得14度或以下氣溫）。



天文台指出，今早市區氣溫普遍降至12度或以下，新界部份地區輻射冷卻較為明顯。截至今晨6時，霜凍警告、寒冷天氣警告、紅色火災危險警告維持生效。根據分區氣溫顯示，今早6時10分，新界多區均不足10度。其中上水9.7度、大埔9.1度、沙田9.8度，打鼓嶺只有4.5度。九龍的天文台總部為12.5度。



今料介乎11至17度 2014年以來首個寒冷聖誕節

天文台預測今日氣溫介乎11至18度，吹北風4級至5級，後轉東風； 天晴，早上寒冷，日間非常乾燥。根據天文台資料，2014年以來聖誕節，最低氣溫介乎14.1至19度，故今日很大機會成達到寒冷級別。近年最冷聖誕節為2011年，當日最低10.3度。

天文台昨午4時半再度發出霜凍警告，預測今早在高地或新界北部可能出現地面霜，提醒農友及有關人士留意。

自2014年起聖誕節天文台實測之最低氣溫。（天文台圖片）

▼12月23日 香港國際機場情況▼



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本周中期氣溫逐漸回升 早上續清涼

天文台指出，乾燥的冬季季候風會在今、明兩日，繼續為華南帶來寒冷及大致晴朗的天氣，該區日夜溫差較大。 隨著季候風緩和，本周中期廣東沿岸氣溫逐漸回升，但早上仍然清涼。同時，一道雲帶亦會為華南沿岸帶來幾陣雨。根據天文台預測，除夕（31日）及元旦（1月1日）氣溫介乎18至22度，大致天晴。