有相｜西貢冬至疑現海市蜃樓　天文台指當時上冷下暖不排除出現

近日天氣寒冷，不過有市民就在西貢橋咀島拍攝到懷疑海市蜃樓的現象。深水埗瑪利諾神父教會學校一批師生今早（22日）到西貢橋咀島考察時，老師廖學謙發現在東南方向望向果州附近，牛尾海海面出現海市蜃樓的現象，估計上下溫差下出現了焦石的倒影，「睇落去好似有個島浮下浮下咁。」他表示，在澳州時曾見過不少次海市蜃樓的現象，但在香港的冬天見到則是第一次；有學生對相關現象都感到十分新鮮，「平時喺書見到的嘢可以親眼見到。」



天文台回覆查詢時表示，根據相片拍攝時間，今早11時西貢錄得約9度，而海水溫度則約21度，「上冷下暖」的大氣環境不能排除出現海市蜃樓中的「下蜃景」現象。



瑪利諾神父教會學校一批學生12月22日到橋咀島考察時，發現在望向果州附近，牛尾海海面有兩個島在空中浮下浮下，疑現海市蜃樓的現象。（受訪者提供圖片）

拍攝相片教師：好似有個島浮下浮下咁

海市蜃樓的現象在高溫夏日較易見到，但在寒冷天氣下原來亦會出現相關現象。瑪利諾神父教會學校老師廖學謙表示，今早（22日）帶一批學生來到橋咀島地理考察時，怎料卻有意外發現。其當時望向發現在東南方向望向果州附近，牛尾海海面發現海市蜃樓的現象，估計是上下溫差下出現了焦石的倒影，拍攝了當時情況，「好似有個島浮下浮下咁。」

廖老師表示，在澳州時見過不少次海市蜃樓的現象，但在香港的冬天見到則是第一次。不少學生對相關現象都感到十分新鮮，「平時喺書見到的嘢可以親眼見到。」

學生：好具體喺我面前見到傳說中嘅嘢

目睹現象的中四學生黃同學表示，當時聽到老師所言本不太相信，但望向牛尾海方向「睇到海平面個位真係有兩個島浮出嚟，若隱若現」。她說因為距離很遠，手機未必拍到相關印象的震撼，但自己當時見到相關現象是感到十分震驚及開心，「淨係喺中文學成語，同埋讀物理時見到，係傳說中嘅嘢，但喺橋咀島到就好具體咁喺我面前見到。」

同樣目睹現象的中五學生余同學表示，本來去橋咀島是來地理考察，惟因天氣理由未能去到連島沙洲，無法更深入研究不同石頭，怎知就意外發現了海市蜃樓的現象，十分驚喜。

當時「上冷下暖」：西貢9度、海水21度 料屬下蜃景

天文台回覆查詢時表示，根據相片拍攝時間，今早11時西貢錄得約9度，而海水溫度則約21度，「上冷下暖」的大氣環境不能排除出現海市蜃樓中的「下蜃景」現象。當遠處景物（視線上方）的光線由密度較高的冷空氣層，走向近炙熱地面（視線下方）密度較低的暖空氣層時，上方的光線會被不斷的折射，直至出現全內反射時，光線便會向上轉彎。當光線進入市民的眼睛時，市民就會誤以為光線是由景物以下位置以直線發出，導致影像好像倒影一樣。

翻查資料，在2020年2月16日有市民疑拍攝到海市蜃樓景象，拍攝者在蒲台島附近的渡輪上觀察到遠處呈現天空和島嶼底部的倒影，天文台當時解釋，因應前一日一道冷鋒橫過廣東沿岸，令天氣顯著轉泠，惟與空氣不同，海水降溫比較慢，當日北角的海面溫度達攝氏19度，遠較上面的空氣介乎攝氏14至16度的溫度高。天文台估計，此景象可能是由於當時有一層薄薄與海面相連的較溫暖空氣，令來自遠處景物的光線產生折射。