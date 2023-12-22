天文台料下周回暖　商家嘆暖風機銷量跌九成　巿民：著多件就夠

近日天氣顯著轉冷，街上巿民都穿上厚厚的衣服保暖。不過天文台預料本港氣溫將於下周回升，除夕料回暖至最高22度。有巿民認為「回暖後買嚟都冇用」，因此大大降低購買電暖爐等家電的意欲。有電器店負責人就表示，生意受天氣及經濟影響，暖風機銷情按年暴跌九成。



近日天氣寒冷，不少市民都對暖爐感興趣。（羅俊文攝）

電器舖負責人：經濟差，影響生意額

今早天文台錄得市區最低氣溫為攝氏8.6度，破入冬以來最低紀錄。不過，隨著下周中期季候風緩和，天文台料香港氣溫將逐漸回升，預料除夕（31日）當日最高氣溫達22度。

記者在不同電器舖視察，發現不少巿民對暖風機、電暖氈感興趣，惟大部分都未有入手。電器店負責人周先生賣暖風機多年，他指今年氣溫雖然下降得太突然，不過下星期預料回暖，因此暖風機生意額相對去年有所下跌，按年大跌九成。

他又認為，經濟環境差亦對生意額有所影響，目前店舖較便宜的暖風機都已經售罄，惟近三百元的暖風機就較少人選購。

另有商家指，「年年一凍就好多人衝嚟買（保暖家電）」，當中暖爐相對電暖氈更多人買，但他稱，電暖氈相對安全及舒服。

巿民劉先生逛電器舖後沒有收獲，他指家裡已有電暖氈，無意額外購入其他電器，他表示，電暖氈在一定時間後就會自動停電，有需要可以再開，加上是在香港買，因此認為電氈非常安全。

冬天不凍 巿民無意再買保暖產品

巿民李先生打算購買一件129元的保暖衣，他稱只是為日後的旅行而買，認為在香港「著多幾件就夠」。他又指，因為全球暖化的影響，「下星期就回暖」，並沒有意欲購入更多保暖產品。

另一位巿民楊先生就指，因為家中已有小型暖風機，今年並沒有刻意再購買。不過他就指，雖然冬天遲到，但「幾好氣氛，有好過冇。」