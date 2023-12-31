最暖除夕　天文台錄得25.7度創1884年有紀錄以來新高　今晚返風

今日除夕（31日），天文台截至下午1時，在天文台總部錄得最高氣溫25.7度，是自1884年有記錄以來，除夕的最高氣溫。不過中國東南部氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在今晚抵達華南沿岸，今晚部份時間多雲吹微風，後轉吹和緩至清勁東風，市民外出迎2024要留意天氣變化。



天文台預測明日最低18度，即比今日日間低約8度，最高21度；未來一周早晚清涼，市區介乎15至21度，本周六（6日）二十四節氣「小寒」，氣溫介乎17至21度。



今日除夕下午錄得有紀錄以來最高溫。（天文台圖片）

東北季候風今晚南下 料午夜氣溫降至20度

天文台總部截至下午1時錄得最高氣溫 25.7度，是自1884有記錄以來的最暖除夕，亦打破1977年12月31日24.9度舊紀錄。京士柏錄得的平均紫外線指數是5，強度屬於中等。

下午大致天晴及乾燥，但能見度頗低；今晚部份時間多雲吹微風，其後轉吹和緩至清勁東風。

天文台表示，中國東南部氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在今晚抵達華南沿岸。自動分區天氣預報顯示，氣溫下午開始逐級回落，除夕午夜至元旦（1日）凌晨0時降至20度，到早上跌至 19度，日間回升至最高21度，至午夜回落至18度。

▼12月31日 天文台總部錄得破紀錄除夕氣溫▼



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元旦最低18度 「小寒」氣溫稍降至最低15度

天文台展望未來一兩日風勢頗大，本周中後期早晚清涼，促請大家要注意。明日元旦日氣溫介乎18至21度，吹東風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，日間部份時間有陽光；到周二（1月2日）上班日，氣溫稍跌至介乎17至20度，晚上有一兩陣微雨，夜雨延續至周三（1月3日）初時。

其後部份時間有陽光及乾燥，天文台預測本周四（1月4日）市區最低15度，周六「小寒」介乎17至21度；下周初氣溫再回落，最低15至16度。

九天天氣預報預報顯示，新一年首周早晚清涼。（天文台圖片）

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