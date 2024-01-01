天文台料今日最高22度　勢成逾20年最暖元旦　下周初有季風氣溫降

天文台報告指，香港元旦（1日）部分時間有陽光及乾燥，市區氣溫最高氣溫為攝氏22度，如果此預報成真，今年勢成逾廿年來最暖的元旦。天文台指，一股東北季候風補充，預料在下周初至中期影響華南沿岸，該區天氣持續清涼，下周初最低溫降至16度。



天文台預料，今日氣溫介乎18度至22度。（資料圖片）

天文台：黃色火災危險警告正生效

截至上午11時半，黃色火災危險警告現正生效。天文台指，香港今日部分時間有陽光及乾燥，氣溫料為18度至22度。翻查天文台資料，最近一次元旦氣溫達22度，要數回2022年，因此如果天文台的預報成真，今日會是逾廿年來最暖的元旦。

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天文台料周四最低溫降至15度

天文台指，東北季候風會在未來兩三日為廣東沿岸帶來清涼的天氣。預料季候風會在本周後期緩和，該區氣溫稍為回升。

另一股東北季候風補充會在下周初至中期影響華南沿岸，該區天氣持續清涼。天文台預計，下周一（8日）香港氣溫降，料介乎16度至19度。

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