空氣質素健康指數｜屯門嚴重　元朗等3區風險甚高　料明早始改善

空氣混濁，多區灰朦朦，環保署空氣質素健康指數顯示今日（6日）下午5時，屯門錄得10+「爆錶」的空氣質素健康指數，健康風險達嚴重水平，元朗、北區及東涌亦達甚高水平。



環保署稱，下午開始部分地區錄得較平常為高的空氣污染水平，預測今日部份空氣監測站的空氣質素健康指數健康風險級別可能達至「嚴重」水平。該署指，本港今日天氣大致晴朗及能見度較低，廣東沿岸風勢稍為減弱，微弱風勢不利污染物擴散，日間充沛陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成。



環保署稱，根據香港天文台預測，一股清勁至強風程度的季候風補充會在明早（7日）抵達華南沿岸，預料屆時本港的空氣質素得到改善。



▼9月16日 空氣污染嚴重，維港一片灰濛濛▼



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屯門空氣質素健康指數1月6日下午達嚴重水平。

廣東沿岸風勢稍為減弱 不利污染物擴散

環保署指，本港今日天氣大致晴朗及能見度較低，廣東沿岸風勢稍為減弱，微弱風勢不利污染物擴散，日間充沛陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成。

該署指，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。

同時，從事體力勞動戶外工作僱員的僱主應評估戶外工作的風險，並採取適當的預防措施保障僱員的健康，例如減少戶外體力消耗和在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。當處於嚴重水平時，所有戶外工作僱員的僱主應評估戶外工作的風險，並採取適當的預防措施保障僱員的健康。

▼9月16日 空氣污染嚴重，荃灣一片灰濛濛▼



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▼9月13日 中區等五區空氣質素達「10+」嚴重級別▼

