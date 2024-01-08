本港2023年成第二暖年份　平均24.5度　夏季平均29.7度破紀錄

本港去年經歷有記錄以來第二個溫暖的一年，天文台今日（8日）公布，去年全年平均氣溫達24.5度；夏季平均29.7度，破本港紀錄，酷熱天氣有54天與2021年齊名，極端酷熱亦錄得4天；而最冷一天為12月23日錄8.1度。本港去年秋季受狂風暴雨影響，錄破紀錄雨量，全年雨量為2,774.5毫米，比正常值高約14%。



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天文台：2023年或成全球有紀錄以來最暖一年

天文台表示，據世界氣象組織初步評估，去年可能是全球有紀錄以來最暖的一年，全球平均海平面在去年繼續上升，創下歷史新高。

本港去年全年12個月都較正常溫暖，是有記錄以來其中一個第二暖的一年，全年平均氣溫達24.5度，較1991年至2020年正常值高1度；全年平均最低氣溫22.6度及平均最高氣溫27.2度，分別為自1884年有記錄以來其中一個最高及其中一個第二高。

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酷熱天氣54日平紀錄

去年夏季平均氣溫達29.7度，是有記錄以來最高，7月27日錄得全年最高氣溫36.1度，是有記錄以來其中一個第三高；酷熱天氣日數、熱夜數目及極端酷熱天氣日數分別為54天、56天及4天，是有紀錄以來其中一個最多、第二多及其中一個第五多。

天文台於12月23日錄得全年最低氣溫8.1度，全年寒冷天氣日數為14天，較1991年至2020年正常值少1.2天。

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秋季非常多雨 破紀錄雨量

去年春季及夏季的雨量較少，而秋季則非常多雨，主要歸因於秋季的破紀錄雨量，去年全年雨量為2,774.5毫米，較1991年至2020年正常值2,431.2毫米高約14%。年內天文台曾發出八次紅色暴雨警告及兩次黑色暴雨警告，雷暴日數為40天，較1991年至2020年正常值少約兩天。

去年內有五個熱帶氣旋，天文台需要發出熱帶氣旋警告信號，稍少於長期年平均的約6個。天文台在9月蘇拉、10月小犬及7月泰利吹襲本港期間分別發出十號颶風信號、九號烈風或暴風風力增強信號及八號烈風或暴風信號。

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