紅葉｜流水響天空之鏡落羽松紅了　天文台料至少大寒前天氣仍溫暖

天文台預報，一股較乾燥的東北季候風補充會在明早抵達華南沿岸，隨後一兩日該區天色較為明朗，香港明日（10日）市區最高氣溫達24度，預料暖洋洋的天氣至少維持至本月18日，即二十四節氣「大寒」之前兩日。



根據天文台發布早前發表的冬季預報，預料今個冬季香港出現寒冷天氣，即攝氏12度或以下的日數，將少於去年的13天。翻查資料，今個冬季目前已有6日為寒冷天氣，如果冬乎預報正確的話，今個冬季尚餘最多6天寒冷天氣日子。本地樹木趁踏入「隆冬」換上新衣，流水響「天空之鏡」的落羽松近日已開始轉紅，吸引市民前往觀看及拍攝。



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天文台指，一股較乾燥的東北季候風補充會在明早抵達華南沿岸，隨後一兩日該區天色較為明朗，早上清涼。預料受一道雲帶影響，周末期間廣東有一兩陣雨。天文台展望明日（10日）日間溫暖，隨後一兩日早上清涼，日間乾燥，氣溫介乎18度至24度。

天文台雖預計，另一股季候風補充會在下星期一（15日）抵達華南，下周中期沿岸地區風勢較大，不過，天文台仍預計香港下周一介乎18至23度。

天文台九天天氣預報顯示，直至本月18日氣溫仍偏溫暖。(天文台圖片)

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今冬寒冷日子或只餘最多6日

12月經歷完寒潮後，香港氣溫已大致回升20度或以上，欠缺冬日氣息。天文台早前就發表冬季預報，指預料厄爾尼諾現象會在冬季、春季持續，預料今個冬季香港出現攝氏12度或以下日數，將少於去年的13天。

翻查天文台紀錄，入冬以來香港氣溫經歷12度或度以下的日數為6天。如天文台的冬季預報準確的話，意味香港今個冬季餘下的寒冷日子，最多只餘6日。

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