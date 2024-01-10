天文台預報下周季候風來襲　惟大寒前香港仍溫暖　下周五達24度

天文台報告指，未來一兩日早上清涼，日間乾燥，明日（11日）氣溫介乎17度至21度，預料一股季候風補充在下星期一抵達華南，下周中期沿岸地區風勢頗大。



下周六（20日）是廿四節氣中的大寒，一般而言是北半球全年最寒冷的時期，不過據最新預測指，大寒前的下星期五（19日），市區仍然溫暖，預料當日氣溫介乎攝氏19度至24度。



下周六（20日）是廿四節氣中的大寒。（資料圖片／（黃浩謙攝）

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▼2023年12月31日 天文台總部錄得破紀錄除夕氣溫25.7度▼



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天文台9天天氣預報：下周中期風勢頗大

天文台指，乾燥的東北季候風會在未來數日影響廣東，該區天色明朗，早上清涼。而位於廣東西部的一道雲帶會在週末期間向東伸展。預料一股季候風補充會在下星期一抵達華南，下周中期沿岸地區風勢頗大。

天文台展望，未來一兩日早上清涼，日間乾燥，明日氣溫介乎17度至21度。周末期間短暫時間有陽光。

天文台預計，大寒前天氣仍然溫暖。（天文台官網截圖）

廿四節氣中的大寒一般而言是北半球全年最寒冷的時期，往後陸地每天吸收的熱量會慢慢超過散失的熱量，氣溫才會逐漸上升。下周六就是大寒，不過據天文台最新預測指，大寒前一天，即下周五的氣溫，仍然介乎19度至24度。

天文台指去年12個月較正常溫暖

天文台日前表示，本港去年全年12個月都較正常溫暖，是有記錄以來其中一個第二暖的一年，全年平均氣溫達24.5度，較1991年至2020年正常值高1度；全年平均最低氣溫22.6度及平均最高氣溫27.2度，分別為自1884年有記錄以來其中一個最高及其中一個第二高。