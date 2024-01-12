天文台預報1.21渣馬氣溫降　一夜跌8度　下周末季候風抵達

天文台報告指，一股達強風程度的季候風補充會在星期一（15日）抵達華南沿岸，下周中期該區雖然風勢頗大，不過星期六（20日）大寒當天香港仍然溫暖，氣溫介乎攝氏19度至24度。1月21日渣打馬拉松舉辦當天，預計短暫時間有陽光，最低氣溫為16度，與前一日最高24度比較之下，一夜跌了8度。天文台預料，另一股季候風會在下周周末抵達華南，該區氣溫顯著下降。



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天文台指，乾燥的東北季候風會在未來一兩日繼續影響廣東。而一股達強風程度的季候風補充會在星期一抵達華南沿岸，下周中期該區風勢頗大。預料另一股季候風會在下周周末抵達華南，該區氣溫顯著下降。

天文台預計，星期六大寒當天最高氣溫為24度。（天文台官網截圖）

天文台指，今日（12日）部分時間有陽光，日間乾燥。吹和緩東風，氣溫介乎17度至21度，展望未來兩三日部分時間有陽光。下周中期風勢頗大，早上清涼，預計星期六大寒當天仍然溫暖，氣溫介乎19度至24度。

天文台延伸預報指，香港氣溫在大寒後有機會呈下降趨勢。（天文台官網截圖）

大寒不寒，不過天文台的延伸預報顯示，大寒之後香港氣溫或呈下跌趨勢，延伸預報指1月23日起，市區一連兩天最低氣溫有20%機會跌至寒冷天氣水平。

▼2023年12月31日 天文台總部錄得破紀錄除夕氣溫25.7度▼

