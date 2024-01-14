冷鋒殺到｜天文台料1.21起顯著轉冷　連凍三日到下周二跌至13度

今日（14日）天氣暖和，天文台錄得下午一時氣溫23度，預測最高溫將有24度，現時相對濕度39%，顯示乾燥的東北季候風正影響廣東沿岸，覆蓋該區的雲帶正逐漸轉薄，下午部分時間有陽光及非常乾燥。



暖和的天氣會維持到本周六（20日），天文台表示，一道冷鋒會在周末橫過華南，隨後數日該區天氣顯著轉冷，下周日（21日）將跌9度，最低氣溫預計為15度，隨後一兩日，最低氣溫逐步降至下周二的13度。



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天文台表示，乾燥的東北季候風正影響廣東沿岸。正午時分，本港普遍地區的相對濕度下降至40%或以下，覆蓋該區的雲帶正逐漸轉薄。

本港地區下午下午部分時間有陽光及非常乾燥，今晚大致天晴，吹和緩東風。展望明日（15日）日間溫暖，本周中期風勢頗大。下星期日（21日）及隨後兩三日氣溫顯著下降，其中本月21日為渣打馬拉松的賽事日子。

查看天文台分區氣溫預測，打鼓嶺在下周一（22日）降溫至最低10度，石崗最低有11度，市區普遍也在12、13度之間。以打鼓嶺來說，日夜溫差達10度，市民要注意保暖。

天文台預測，本月22日多區氣溫低見12度，最低溫是打鼓嶺的10度﹐及石崗的11度。（天文台圖片）

天文台預測，一股達強風程度的東北季候風補充，會在明日（15日）稍後抵達華南沿岸，本周中期該區風勢頗大。隨著季候風在本周後期緩和，廣東地區氣溫稍為回升，日間溫暖。預料一道冷鋒會在周末橫過華南，隨後數日該區天氣顯著轉冷。

展望未來九日天氣預測，明天（15日）起至周六（20日），最高氣溫都有「二字頭」，下周日（21日）相對前一日的最高溫24度，急跌9度，吹北至東北風4至5級，當日最低溫是15度，隨後的星期一（22日）最低溫為14度，下周二（23日）跌至13度，這兩天都是東東北風4至5級。