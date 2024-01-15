天文台預報大寒後急轉凍　下周三市區低見11度　分區跌破雙位數

天文台天氣報告指，一道冷鋒會在周末橫過華南，預料隨後數日該區天氣顯著轉冷。據最新九天天氣預報顯示，天文台預料周六大寒（20日）當日市區氣溫攝氏19度為24度，到了翌日（21日）渣打馬拉松舉辦當天，最低氣溫急降至15度，意味一夜跌了9度。天文台預料其後一兩日香港氣溫進一步下降，下周三市區最低溫僅11度，分區氣溫跌破雙位數。



天文台料下周三市區氣溫低見11度。（天文台官網截圖）

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天文台指，一股達強風程度的東北季候風補充，會在未來一兩日影響華南沿岸，該區風勢頗大。隨著季候風在本周後期緩和，廣東地區氣溫稍為回升，日間溫暖。

天文台預料冷鋒、季候風影響香港

天文台指，預料一道冷鋒會在周末橫過華南，與其相關的強烈冬季季候風。會在隨後數日影響該區，天氣顯著轉冷。天文台預料，渣打馬拉松舉辦當日，最低氣溫為15度，與前一日介乎19度至24度相比，意味一夜跌了9度。

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天文台料下周三打鼓嶺低見8度。（天文台官網截圖）

天文台料下周三打鼓嶺低見8度

天文台預料香港隨後幾日氣溫進一步下降。天文台預測，下周三香港市區氣溫跌至11度至15度，屆時天文台有機會發出寒冷天氣警告。據分區預測顯示，下周三早上８時，打鼓嶺低見8度，沙田、大埔、上水料為10度。