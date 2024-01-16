天文台預報渣馬轉冷！一夜跌11度　下周三市區低見10度　分區7度

天文台天氣報告指，預料一道冷鋒會在星期六晚至星期日早上橫過華南沿岸，與其相關的強烈冬季季候風會在隨後數日影響該區，天氣顯著轉冷。據最新九天天氣預報顯示，天文台預料周六大寒（20日）當日市區氣溫攝氏19度為26度，到了翌日（21日）渣打馬拉松舉辦當天，最低氣溫急降至15度，一夜跌了11度。天文台預料下周三市區最低溫僅10度，新界個別地區僅7度。



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天文台指，一股清勁至強風程度的東北季候風會在明日繼續影響華南沿岸。隨著季候風在本週後期緩和，廣東地區氣溫逐步回升，星期六日間相當溫暖。

今日（16日）截至上午11時45分，強烈季候風信號正生效，天文台預料，今日天氣稍涼，部分時間有陽光。吹清勁東風，離岸及高地吹強風，氣溫介乎17度至21度。展望明日風勢仍然頗大及稍涼，本週後期日間溫暖。星期日氣溫顯著下降。

天文台預料下周三香港低見10度。（天文台官網截圖）

天文台料周末候季風殺到 天氣顯著轉冷

天文台指，預料一道冷鋒會在星期六晚至星期日早上橫過華南沿岸，與其相關的強烈冬季季候風會在隨後數日影響該區，天氣顯著轉冷。同時，高空擾動亦會為該區帶來有雨的天氣。

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天文台預料，渣打馬拉松舉辦當日，最低氣溫為15度，與前一日介乎19度至26度相比，意味一夜跌了11度。

天文台預料香港隨後幾日氣溫進一步下降。下周三（24日），市區氣溫跌至10度至15度，據分區預測顯示，當日清晨6時，打鼓嶺低見7度，上水、大埔僅9度。