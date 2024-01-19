天文台料周日渣馬跌10度　下周中現「雙8」　新界嚴寒分區低見4度

天文台預報，一道冷鋒會在明晚（20日）至星期日（21日）早上橫過廣東沿岸，該區氣溫顯著下降。受強烈冬季季候風及高空擾動影響，下周初至中期華南天氣進一步轉冷。天文台預計，星期日渣馬舉辦當天氣溫急降攝氏10度，其後幾天氣溫進一步下降，下周二（23日）、下周三（24日）市區氣溫預測，由昨日（18日）的「雙9」變成「雙8」，分區低見4度。下周後期更預計香港有幾陣雨，或出現濕凍天氣。



天文台1月19日上午11時半公布的九天天氣預報市區氣溫變化。

▼2023年12月17日 天文台錄得入凍以來最低溫▼



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天文台料下周後期廣東或有雷暴

天文台指，一道冷鋒會在明晚至星期日早上橫過廣東沿岸，該區氣溫顯著下降。受強烈冬季季候風及高空擾動影響，下周初至中期華南天氣進一步轉冷，風勢頗大及有幾陣雨，廣東天氣嚴寒。而高空擾動會在下周後期，持續為廣東帶來相當清涼及有雨的天氣，該區可能有雷暴。

▼2023年2月12日 渣打馬拉松天氣又濕又熱跑手發揮或受影響▼



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天文台下調氣溫預測 「雙9」變「雙8」

天文台展望，明日日間相當溫暖，晚上北風增強。至星期日渣馬當天，早上顯著轉涼，預料最低氣溫為15，與前一天最高氣溫25度相比，足足跌了10度。天文台預料，下星期初進一步轉冷，星期二及星期三風勢頗大及有幾陣雨，市區最低氣溫降由昨日預料的「雙9」變成「雙8」，新界嚴寒。

天文台料下周中現「雙8」。（天文台官網截圖）

澳門下周中低見7度

據分區氣溫預測顯示，下周三上午7時，打鼓嶺預計低見4度，大埔、沙田僅8度。澳門氣象局七日天氣預報顯示，下周三當地氣溫介乎7至10度。