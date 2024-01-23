天氣｜市區今早降至6度　天文台總部創今冬新低　大帽山零下2.2度

寒冷天氣警告繼續生效，天文台今日（23日）清晨5時50分發出特別天氣提示，指受強烈冬季季候風及廣闊雲雨帶影響，本港今早天氣嚴寒，市區氣溫下降至6度左右，新界再低兩三度，高地氣溫顯著較低，並可能會結冰。市民、駕駛人士及騎單車者需提防路滑帶來的危險。由於有雨，加上風寒效應顯著，身體感覺的溫度會較實際氣溫低。市民請注意保暖，多穿禦寒衣物，並關顧長者及慢性病患者。



天文台分區氣溫顯示，截至今晨5時50分，天文台總部氣溫為6.8度，稍早曾為6.5度，打破去年12月23日錄得的8.1度今冬最低氣溫。而在5時50分，大帽山跌至零下2.2度；北區打鼓嶺為4.4度；昂坪1.3度及大老山僅1.2度。新界多區在6度以下，其中上水及大埔僅5度、沙田5.8度。



圖為截至1月23日清晨5時50分各區氣溫。（天文台網頁圖片）

今日密雲最高約9度 新界再低兩三度

本港今日（23日）天氣嚴寒，密雲，有幾陣雨。初時市區氣溫徘徊在6度左右，新界再低兩三度，高地有可能結冰。本港今日氣溫介乎6至10度，下午最高氣溫約9度。吹清勁偏北風，離岸及高地吹強風。

圖為截至1月23日清晨5時40分，天文台總部過去24小時氣溫。（天文台網頁圖片）

明日仍然寒冷 風勢頗大及有幾陣雨

天文台指出，強烈冬季季候風及高空擾動會在今、明兩日影響廣東，該區風勢頗大及有幾陣雨，天氣嚴寒。同時，一道廣闊雲雨帶正覆蓋華南。天文台預測，明日（24日）整天及星期四（25日）早上仍然寒冷。季候風會在本周後期稍為緩和，但該區早晚相當清涼。預料高空擾動會在下周初，為華南帶來不穩定天氣。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至1月23日清晨5時40分，天文台預報未來九天天氣。（天文台網頁圖片）

▼1月22日 香港天氣寒冷▼



高地路面或結冰 強烈季候風信號續生效

寒冷天氣警告及強烈季候風信號繼續生效。天文台提醒，本港高地的路面可能會結冰，市民、駕駛人士及騎單車者，需提防路滑帶來的危險。此外，市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並關注獨居的長者或慢性病患者。

▼1月21日 嘉道理農場梅花開▼



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昨晚氣溫較前一日低約10度 寒梅綻放

本港昨日（23日）晚上普遍寒冷，多處地區的氣溫較前一日低10度左右。截至昨晚9時40分，本港多個地區維持在10度以下，大帽山更跌穿0度，在10時許出現-0.6度。被形容「愈冷愈開花」的梅花，也乘着「寒氣」開始開花，在大帽山荃錦管理站及嘉道理農場山上可見。

圖為截至1月23日清晨5時40分，天文台預報未來九天氣溫。（天文台網頁圖片）

九天天氣預報 明日介乎8至12度

根據天文台九天天氣預報，今日氣溫介乎6至10度，明日（24日） 在8至12度之間，周四（25日）為11至16度。下周一（29日）最高氣溫將重回2字頭，但同日起將迎來降雨。