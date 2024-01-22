天文台料周二高地或結冰　消防工會籲勿貿然登山　百人曾追霜困山

受強烈冬季季候風影響，天文台預測本港明日（23日）天氣嚴寒，市區最低氣溫降至7度左右，新界再低幾度，高地可能會結冰。由於氣溫隨高度升高而降低，如每上升100米，氣溫便會下降約攝氏0.6度，當山頂氣溫降至零度或以下，高地會較易出現結冰情況。過往曾不少市民在寒流下冒險前往大帽山賞冰霜，消防處職工總會主席聶元風提醒市民，在未有足夠裝備及訓練下，切勿貿然上山，要顧及自身安全。



天文台預測本港明日天氣嚴寒，高地可能會出現結冰現象。（資料圖片 / 顏銘輝攝）

梁榮武：山頂草溫跌至零度或會結冰

根據天文台網頁，當液態水暴露於冰點或以下的氣溫時，就會凝結成的透明或半透明的結實冰塊。過去大部分個案出現於山頂氣溫降至零度或以下的嚴寒天氣。

至於高地為何較地面易結冰，是因為氣溫隨高度升高而降低，空氣每上升100米，氣溫便會下降約攝氏0.6度。天文台前助理台長梁榮武解釋，以本港高度接近1000米的大帽山為例，氣溫平均較地面低攝氏6度，如市區氣溫為7度，大帽山則為1度，如在晚間或清晨時間，山上的地面溫度會更低，例如大帽山頂的草溫會跌至零度或以下，若有水分的情況下便有機會結冰。

香港天文台前助理台長梁榮武解釋，在晚間或清晨時，地面溫度會比氣溫更低，如大帽山山頂草低溫度跌至零度或以下及有水分的情況下便有機會結冰（資料圖片 / 林若勤攝）

攀山教練：山上馬路易結冰 2016年百港人登山賞霜被困

冰雪攀山教練梁念豪則指，嚴寒天氣下，山上馬路的水分有機會結冰，並舉出2016年港人蜂擁到大帽山及飛鵝山觀霜雪，因路面結冰導致上落困難，逾百人被困冰山一例。他提醒行山人士要視乎身體可承受寒冷的程度決定行山，注意保暖，否則容易失溫，影響肢體動作靈活性。

近年亦有市民冒著嚴寒行山而被困山中，如去年12月21日，一名男子報稱在大帽山行山時因天氣太冷，無法繼續行程，其後更失踪。警方、消防、政府飛行服務隊到場連日搜索無果並暫停行動。

聶元風呼籲市民，不要為觀賞結霜或落雹的景象而貿然上山，要顧及自身安全。（資料圖片/鍾偉德攝）

消防工會：一般裝備難應付極端天氣

消防處職工總會主席聶元風表示，一般市民不會特別購買供在結冰路面行走的裝備，而一般行山裝備亦不能應付在極端天氣、高地及路面濕滑的環境下行山，加上如未經過足夠訓練，容易發生危險及導致受傷。他呼籲市民，不要為觀賞結霜或落雹的景象而貿然上山，要顧及自身安全。