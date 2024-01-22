天文台料周二高地或結冰 消防工會籲勿貿然登山 百人曾追霜困山
受強烈冬季季候風影響，天文台預測本港明日（23日）天氣嚴寒，市區最低氣溫降至7度左右，新界再低幾度，高地可能會結冰。由於氣溫隨高度升高而降低，如每上升100米，氣溫便會下降約攝氏0.6度，當山頂氣溫降至零度或以下，高地會較易出現結冰情況。過往曾不少市民在寒流下冒險前往大帽山賞冰霜，消防處職工總會主席聶元風提醒市民，在未有足夠裝備及訓練下，切勿貿然上山，要顧及自身安全。
梁榮武：山頂草溫跌至零度或會結冰
根據天文台網頁，當液態水暴露於冰點或以下的氣溫時，就會凝結成的透明或半透明的結實冰塊。過去大部分個案出現於山頂氣溫降至零度或以下的嚴寒天氣。
至於高地為何較地面易結冰，是因為氣溫隨高度升高而降低，空氣每上升100米，氣溫便會下降約攝氏0.6度。天文台前助理台長梁榮武解釋，以本港高度接近1000米的大帽山為例，氣溫平均較地面低攝氏6度，如市區氣溫為7度，大帽山則為1度，如在晚間或清晨時間，山上的地面溫度會更低，例如大帽山頂的草溫會跌至零度或以下，若有水分的情況下便有機會結冰。
攀山教練：山上馬路易結冰 2016年百港人登山賞霜被困
冰雪攀山教練梁念豪則指，嚴寒天氣下，山上馬路的水分有機會結冰，並舉出2016年港人蜂擁到大帽山及飛鵝山觀霜雪，因路面結冰導致上落困難，逾百人被困冰山一例。他提醒行山人士要視乎身體可承受寒冷的程度決定行山，注意保暖，否則容易失溫，影響肢體動作靈活性。
近年亦有市民冒著嚴寒行山而被困山中，如去年12月21日，一名男子報稱在大帽山行山時因天氣太冷，無法繼續行程，其後更失踪。警方、消防、政府飛行服務隊到場連日搜索無果並暫停行動。
消防工會：一般裝備難應付極端天氣
消防處職工總會主席聶元風表示，一般市民不會特別購買供在結冰路面行走的裝備，而一般行山裝備亦不能應付在極端天氣、高地及路面濕滑的環境下行山，加上如未經過足夠訓練，容易發生危險及導致受傷。他呼籲市民，不要為觀賞結霜或落雹的景象而貿然上山，要顧及自身安全。