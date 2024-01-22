大帽山晚上跌穿0度　天文台調低周二市區氣溫最低跌至6度

寒冷天氣警告生效，天文台預測今晚（22日）市區將降至攝氏10度。部份地區氣溫晚上急降，截至晚上9時40分，本港多個地區維持在10度以下，大帽山更跌穿0度，在10時許出現-0.6度。被形容「愈冷愈開花」的梅花，也乘着「寒氣」開始開花，在大帽山荃錦管理站及嘉道理農場山上可見。



天文台預測明日氣溫漸轉嚴寒及密雲，有幾陣雨。天文台在晚上9時50分調低明日（23日，星期二）的預測，由原預計最低7度，降至6度。



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截至晚上9時50分，本港多個地區維持在10度以下，大帽山更跌穿0度達零下0.4度。(天文台圖片）

受強烈冬季季候風影響，廣東天氣嚴寒。天文台預料冷空氣會繼續向南擴展，同時有一道雲帶正覆蓋華南沿岸地區。本港晚上寒冷，多處地區的氣溫較昨日低約10度。天文台署理高級科學主任陳兆偉表示，明日（23日）有幾陣雨，預料在開揚及較低溫的高地，雨水有機會在地面或植物表面結冰。

▼1月22日 香港天氣寒冷▼



天文台預測明日氣溫漸轉嚴寒及密雲，有幾陣雨。市區氣溫由初時約10度顯著下降至最低約6度，新界再低幾度。大帽山截至今日晚上（22日）9時50分跌穿0度，最低氣溫預計達-0.5度，高地有可能結冰。吹清勁偏北風，離岸及高地吹強風。

▼12月21日 寒潮下大帽山極嚴寒▼



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明日有幾陣雨 本周後期仍然清涼

天文台九天天氣預報顯示，市區（天文台總部氣溫）明早再降至7度，料打破去年12月23日錄得的今冬最低溫度（8.1度）。

天文台自動分區天氣預報顯示，明早7時，北區打鼓嶺料降至2度，比上水低4度；天水圍、石崗、大埔跌至4度，沙田及將軍澳也只6度，其他區預測為7至8度。

天文台展望本周三及四將仍然寒冷，本周後期早晚天氣仍然相當清涼。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



天文台1月22日晚止9時50分更新九天天氣預報。（天文台圖片）

消防工會：一般裝備難應付極端天氣

消防處職工總會主席聶元風表示，一般市民不會特別購買供在結冰路面行走的裝備，而一般行山裝備亦不能應付在極端天氣、高地及路面濕滑的環境下行山，加上如未經過足夠訓練，容易發生危險及導致受傷。他呼籲市民，不要為觀賞結霜或落雹的景象而貿然上山，要顧及自身安全。