大帽山晚上-2.9度凍過清晨　天文台料周三市區再次6度、打鼓嶺1度

寒潮來襲，本港天氣嚴寒。天文台今早（23日）錄得市區（天文台總部）最低攝氏6.3度，創入冬以來新低，天文台下調明日（24日，星期三）市區氣溫預測1度，料再次低至6度；新界料再低兩三度，分區天氣預報顯示，明早8時「最寒」，預測北區打鼓嶺降至1度，上水及石崗降至3度。



大帽山今早約6時，氣溫曾跌至零下2.4度，由於有雨，山上出現結冰，日間曾重上2度，不過到今晚約9時更低，一度又跌至零下2.9度，比今早更低。



▼1月23日 大帽山結冰吸引市民上山觀看▼



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明早上總嚴寒有一兩陣微雨 日間乾燥天色較為明朗

天文台指受強烈冬季季候風影響，未來一兩日廣東仍然嚴寒，不過覆蓋該區的雲帶會稍為轉薄，天色較為明朗。

今日下午4時半更新的九天天氣預報顯示，明日料吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地6級，即強風程度；早上總嚴寒，市區氣溫最低6度，比11時半的預報下調1度；料大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間乾燥。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



天文台1月23日更新九天天氣預報，調低周三市區最低氣溫預測至6度，較11時半的預測下調1度。（天文台圖片）

打鼓嶺凌晨至清晨料由4度降至0.6度

自動分區天氣預報顯示，預測明早8時市區（天文台總部）再次跌至6度，青衣及將軍澳同樣6度；赤鱲角、坪洲、長洲及西貢低至5度；大埔、沙田、天水圍及屯門均降至4度；石崗及上水只有3度，打鼓嶺最低，會由凌晨4度逐步降至早上6時0.6度，到8時回升至1.3度。

▼天文台自動分區天氣預報｜1月24日 08:00▼



下周初日間最高回升至20度或以上

天文台預測周四（25日）仍然寒冷，市區介乎10至16度，到周五（26日）才回升至12度或以上。

隨着季候風在本周末期間稍為緩和，該區氣溫逐步回升，預料高空擾動會在下周初至中期為華南帶來有雨的天氣，日間最高氣溫回升至20度或以上。

▼1月23日清晨 大帽山現冰樹▼



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大帽山今早約6時氣溫曾跌至零下2.4度，由於有雨，山上出現結冰，吸引一些市民冒寒上山觀看。今日日間曾重上2度，不過多次跌回零下2度左右，之後反彈再回落，到今晚約9時又跌至零下2.9度，比今早更低。

▼1月23日天文台錄得的各區最低溫度（截至21:10）▼



1月23日截至晚上9時10分，各區氣溫達嚴寒水平，其中大帽山（紅圈示）在晚上9時至零下2.9度，比清晨再低0.5度。（天文台圖片）

大帽山1月23日氣溫徘徊在零下約3度至2度。（天文台圖片）

大帽山1月23日下午，草溫大多在0至1度。（天文台圖片）

▼1月23日凌晨 直擊北區打鼓嶺低見4.2度▼

