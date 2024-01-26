天文台預報立春和暖最高24度　年三十或再凍過　隨時跌至寒冷水平

天文台天氣報告指，隨著季候風在周末期間緩和，香港氣溫亦稍為回升。據最新九天天預報顯示，立春（4日）當天，市區最高氣溫料回升到攝氏24度。不過和暖的天氣有可能屬短暫，因為延伸預報顯示，本港氣溫有機會在下周末之後呈下跌趨勢，本港氣溫或跌至12度的寒冷水平。



截至上午11時半，寒冷天氣警告及紅色火災危險警告現正生效。天文台天氣報告指，今日（26日）部分時間有陽光及乾燥，吹和緩東北風，氣溫介乎13度至19度。天文台展望周末期間早晚清涼，星期日（28日）氣溫預計屆乎14度至19度。

天文台料下周中起 沿岸地區溫暖潮濕

天文台指，東北季候風會在未來一兩日影響廣東，該區早晚清涼。預料一股清勁至強風程度的偏東氣流會在下周初影響華南，而高空擾動會為該區帶來有雨的天氣。隨著該偏東氣流緩和，下周中至後期沿岸地區漸轉溫暖潮濕。此外，一道低壓槽會在下週後期為華南北部帶來不穩定天氣。

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天文台預計，立春當天最高氣溫回升至24度。（天文台官網截圖）

天文台料下周逐步回暖

據最新九天天預報顯示，本港氣溫下周料逐步回升，至星期日（4日）立春當天，氣溫料介乎19度至24度。

立春的「立」是開始的意思，二十四節氣可以細分為七十二候，代表該節氣出現後的大自然變化。立春的三候為「東風解凍，蟄蟲始振，魚陟負冰」，表示冰雪開始融解，昆蟲蠕動，魚由水底游向冰面。根據中國傳統，立春後就是龍年的開始，該時分之後出生的嬰兒已算真正肖龍。

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另外，天文台延伸預報顯示，本港氣溫有機會在下周末之後呈下跌趨勢，最新預測指，年三十（2月9日）當天，香港最低氣溫觸及12度寒冷天氣水平的機率為20%。

天文台料年三十氣溫有機會轉跌。（天文台官網截圖）

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