天文台預報下周顯著轉涼　年廿八一夜跌7度　年廿九降至14度

天文台天氣報告指，隨著偏東氣流緩和，香港本周中後期沿岸地區和暖及潮濕，日間溫暖，預料星期五（2日）市區料升溫至攝氏24度。不過，一股東北季候風會在下周中期影響廣東，該區天氣顯著轉涼。九天天氣預報顯示，年廿八（7日）起香港氣溫或急降，一夜跌7度，至年廿九（8日）最低氣溫料跌至14度。



天文台天氣報告指，今日（29日）大致多雲。早上有一兩陣微雨及薄霧。下午部分時間天色明朗。吹和緩東風，氣溫介乎17度至20度；未來兩三日較為潮濕，日間溫暖，天色較為明朗。

天文台料，下周四氣溫降至最低14度。（天文台官網截圖）

天文台：低壓槽下周初為華南帶來不穩天氣

天文台表示，隨著現時影響廣東沿岸的偏東氣流逐漸緩和，未來兩三日該區天氣較為潮濕，日間溫暖。預料另一股偏東氣流會在接近周末期間影響中國東南沿岸，該區風勢較大。而一道低壓槽會在下周初為華南帶來不穩定天氣。此外，一股東北季候風會在下周中期影響廣東，該區天氣顯著轉涼。

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天文台預料，本周後期氣溫將進一步回升，至星期五市區最高氣溫料升至24度。不過，和暖天氣有可能屬短暫，九天天氣預報顯示，年廿八當日大致多雲，有幾陣雨，本港氣溫或下降，最低氣溫料跌至17度，與前一日最高氣溫24度比較，一夜間跌7度。

天文台料，下周中本港氣溫呈下降趨勢。（天文台官網截圖）

本港氣溫有機會在農曆新年進一步下降。天文台延伸預報顯示，至年三十（9日）最低氣溫跌至12度寒冷天氣水平的機率為40%。大年初一、初二的氣溫，亦有20%至40%機率為寒冷天氣。

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